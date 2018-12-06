Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Номинальные зарплаты вырастут на 7,6%, сказал Медведев, комментируя слова о беспрецедентном росте зарплат.

Властям России удалось переломить тренд на падение доходов населения, который был очень опасен для страны, подчеркнул премьер-министр.

Медведев добавил, что безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня в 4,7%.

В октябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении. По его словам, за год зарплаты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТа до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.