Путин призвал не усреднять показатели зарплат и пенсий

Заработные платы и пенсии в России должны выражаться в реальных деньгах, а не в усредненных показателях, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по реализации майского указа.

«Показатели зарплат и пенсий должны быть не усредненными, а чтобы это были реальные деньги. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Российский лидер напомнил о необходимости добиться прорыва в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и показать «реальные результаты», а не «красивые формулировки» целей нацпроектов.

«Нам нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а нужно, чтобы это всё было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека», — заключил президент.

В начале октября правительство внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов в соответствии с майским указом Путина. Все проекты планируется реализовать до 2024 года.

Согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность должна снизиться в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.