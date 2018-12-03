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Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Северные области, Дальний Восток и Москва стали лидерами в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами. Об этом свидетельствуют данные исследования заработков в регионах РФ в 2017 году.

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Исследование проводилось агентством «РИА Рейтинг». При составлении рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей и ниже 15 тыс. рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Отмечается, что зарплату выше 100 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ) в России получают 4,4% трудоустроенных граждан. Это выше на 0,3%, чем годом ранее.

Лидером по доле высоких зарплат стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Там более 100 тыс. рублей получают свыше 27% работников, годом ранее показатель составлял 24%.

На втором месте Чукотка (26%), на третьем и четвертом — Hенецкий АО и Магаданская область соответственно.

Год назад тройку замыкала Москва, в этот раз столица оказалась лишь на пятом месте с результатом в 17,6%.

Самая низкая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Республике Адыгея (0,59%).

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17–44 тыс. рублей в месяц.

Как отмечает «РИА Новости», в ближайшее время ожидается повышение уровня зарплат.

«Стоит отметить, что в 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. <...> [В этом] году МРОТ повышался дважды. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшение уровня зарплат в этой связи продолжится и в 2019 году», — пишет агентство.

18 октября были названы самые прибыльные профессии в России.

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