Два позволяющих повысить зарплату учителям закона приняли в Приморье

Законодательное собрание Приморского края в среду, 28 ноября, приняло в трех чтениях два новых краевых закона, которые позволят повысить заработную плату работникам сферы образования, а также улучшить материально-техническую базу.

Новые законы инициированы врио губернатора края Олегом Кожемяко. Первый «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края», второй – «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края».

Представил инициативу вице-губернатор Приморья Константин Межонов. Он отметил, что законы позволят решить проблему в образовании и ликвидировать существующий дисбаланс в индексации окладов у технических работников школ и педагогов. Помимо этого, новые меры приведут к уравнению заработных плат по всему Приморскому краю, пишет ИА PrimaMedia.

По словам Межонова, в дошкольных учреждениях норма расходов на одного воспитанника увеличится с 715 рублей до 2715 рублей, что даст возможность обновить материальную базу и привлечь новые кадры. Благодаря этим средствам детские сады смогут приобрести новую мебель и другой необходимый инвентарь.

Принятие законов потребует увеличения краевого бюджета в 1,4 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно. Новые законы дополнят ранее принятые нормативные акты, направленные на повышение качества образования в регионе.