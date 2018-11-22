Образовательный проект для приморцев старшего возраста стартовал в крае

В Приморском крае стартовал новый образовательный проект для людей старшего возраста. На бесплатных занятиях пожилые люди могут повысить собственную грамотность, заняться йогой и узнать, как защититься от мошенников. Инициатором проекта стала депутат законодательного собрания Приморского края, лидер Партии пенсионеров Юлия Толмачева.

В среду, 21 ноября, в библиотеке имени Горького во Владивостоке прошел первый семинар на тему «Основы правовой грамотности для пенсионеров в сфере ЖКХ». Перед собравшимися выступили профессиональные юристы, которые подробно разъяснили вопросы по оплате за ЖКХ, капремонт, по выплате субсидий и компенсаций и многие другие. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам самой Толмачевой, такая учеба необходима для того, чтобы пожилые люди были максимально интегрированы в социум. Также депутат отметила важность того, чтобы пенсионеры понимали свои права и обязанности, могли защитить себя и снизить финансовую нагрузку.

Толмачева рассказала, что в будущем планируется организовать и проводить семинары на самые разные темы. На мероприятиях люди старшего возраста общаются, делятся проблемами и получают знания. В дальнейшем темами семинаров станут вопросы, которые заявят сами участники.