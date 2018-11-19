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Собянин обсудил с москвичами развитие программы «Московское долголетие»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями столицы и обсудил с ними программу «Московское долголетие» на открытии новых помещений территориального центра социального обслуживания (ЦСО) «Проспект Вернадского» на улице Лобачевского. Об этом пишет ТАСС.

В частности, чиновник поддержал идею расширить возможность записи в программу через городские библиотеки, а не только через ЦСО.

«Сейчас мы уже прошли эту организационную стадию и видим, что привлечением и непосредственным ведением записи в программу можно заниматься во всех учреждениях Москвы: и клубных, и школьных, и спортивных», — отметил мэр, добавив, что даст поручение разработать соответствующий механизм. Собянин также отметил, что запись на кружки через ЦСО вводилась для понимания, сколько горожан желают принять участие в программе.

В ходе встречи худрук театральной студии «Без кулис» Любовь Либанова предложила сделать программу «Московское долголетие» постоянным, а не пилотным проектом. Собянин заявил, что готов поддержать и это предложение, пишет НСН.

Как отмечает сайт kp.ru, в настоящее время на учете в территориальном центре социального обслуживания «Проспект Вернадского» находятся 5,7 тыс. пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специально для них открыт киноконцертный зал на 150 мест, спортзал, кафе, компьютерный класс, галерея, гостиная для лекций и творческих занятий.

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