Невидимая прибавка: компании планируют повысить зарплаты на 6%

Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в ближайшие месяцы на 6%, показало исследование Ernst&Young (есть у «Известий»). В прошлом году вознаграждения увеличились на 6,2%. С одной стороны, это ощутимая прибавка, с другой — весь дополнительный доход вполне может съесть растущая инфляция. По оценкам Центробанка, пик роста цен придется на первое полугодие 2019-го: не исключается, что показатель достигнет 5,5–6%. Особенно важна инфляция на продовольствие, которую подстегивает множество факторов, включая увеличение цен на бензин.

80% российских организаций планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. За период с мая 2018-го по апрель 2019-го рост составит в среднем 6%, показало исследование Ernst&Young.

Увеличение оплаты труда уже есть, однако многое зависит от региона и отрасли, в которой работает компания, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. Предприниматели стараются сохранить свои коллективы и компенсировать им повышение тарифов и цен из-за увеличения НДС, однако это характерно для субъектов, в которых есть экономический рост. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодарского края, отметил Александр Калинин.

В исследовании также отмечается, что 9% компаний планируют до конца 2018-го сокращать число сотрудников (в среднем на 14%). При этом 35% организаций намерены наращивать численность персонала (на 11%).

— Цифровая трансформация вносит свои коррективы — появляются новые должности и вместе с ними необходимость поиска профессионалов с требуемой квалификацией, — объяснила динамику партнер EY Екатерина Ухова.

Большинство организаций регулярно пересматривают зарплаты сотрудникам. В 48% случаев это делается индивидуально, а единый процент увеличения устанавливают только 15% предприятий. 92% компаний начисляют или планируют начислять премии сотрудникам, говорится в исследовании. В целом с мая 2017 по апрель 2018 года заработные платы выросли в среднем на 6,2%, сообщили респонденты EY. Это в целом соответствует официальной статистике, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По данным Минэкономразвития, в III квартале 2018 года реальные зарплаты выросли на 7,2%.

При этом реальные располагаемые доходы россиян в III квартале приостановили рост — их динамика оказалась нулевой, тогда как еще в первом полугодии они прибавили 2,1%. Этот показатель складывается из заработной платы, пенсий, доходов от подработки и предпринимательской деятельности, а также от владения собственностью. По всей видимости, падает что-то кроме официальных зарплат: скорее всего, сокращается неучтенный заработок (получка в конвертах), на который оценочно приходится до трети всех доходов, пояснил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

С августа–сентября инфляция в России начала расти, и грядущее повышение зарплат может не покрыть увеличение цен. По прогнозам ЦБ, пик инфляции придется на первое полугодие 2019 года, когда НДС повысится на 2 п.п., до 20% — тогда инфляция в годовом выражении может вырасти до 5,5% и даже 6% годовых, говорила в сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Однако речь в данном случае идет об официальной инфляции, рассчитываемой на основании сравнительно небольшого количества параметров, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. При этом невозможно учесть целый пласт расходов населения, не попадающих в статистику: начиная от покупки товаров у самозанятых граждан и заканчивая тратами на отдельные виды потребляемых услуг, не входящие в перечень для расчета индекса, говорит эксперт.

— В данном случае речь идет о так называемой ощущаемой инфляции, уровень которой заметно выше официально рассчитываемой. Это тот рост цен, который каждый россиянин чувствует непосредственно на своем кошельке, и включает он весь объем товаров, услуг и других расходов, которые несут наши граждане. На настоящий момент ощущаемая инфляция составляет около 9% и продолжает расти темпами, опережающими инфляцию официальную, — подчеркнул эксперт.

Увеличение зарплат покроет только общую инфляцию в пределах 6%, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, на стоимость услуг и товаров, особенно продуктов, влияют в том числе и цены на бензин. Тем временем продовольствие — это треть всех расходов домохозяйств.

В исследовании EY приняли участие 204 российские и международные компании, предоставившие данные более чем по 700 предприятиям. Обзор содержит сведения о зарплатах людей, занимающих 600 различных должностей в 12 макрорегионах России.