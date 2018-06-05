Зарплаты ученых в последний год росли в 34 раза быстрее инфляции

Главными бенефициарами исполнения майских указов президента по повышению зарплат стали научные работники, говорится в обзоре НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». За год их заработная плата увеличилась на 136%. Это в десятки раз больше прогнозируемой инфляции за 2018 год. Следом идут преподаватели учреждений профессионального образования и врачи: их оклады увеличились на 58 и 48% соответственно. Эксперты отмечают, что потенциал увеличения зарплат в этом году исчерпан.

В I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом прошлого оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%). На втором месте по росту зарплат расположились преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тыс. рублей. На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тыс. рублей, отмечается в обзоре НИУ ВШЭ.

Прогноз Минэкономразвития на этот год предполагал, что реальные зарплаты вырастут на 4,1%, однако впоследствии он не оправдался. В целом в I квартале 2018 года оплата труда выросла на 11% и составила 42,3 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». В апрельском обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка говорится, что в номинальном выражении оклады работников госсектора в 2018 году увеличатся на 13–15%, а в целом по экономике — на 10%.

Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017-го уровень оплаты труда рос по 7–8% в номинальном выражении. Зарплаты растут не только в бюджетном секторе: коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам, отмечали ранее эксперты Банка России. Это связано с дефицитом кадров и ужесточением борьбы за квалифицированных работников в отдельных отраслях.

При этом в госсекторе уже в следующем году рост номинальных зарплат опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, полагают аналитики ЦБ. Набранные темпы роста зарплат смогут увеличить только новые правительственные программы, если они появятся, или же сокращение уровня безработицы.

Потенциал роста окладов в этом году исчерпан, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. В следующие два года зарплаты будут расти примерно темпами прогнозируемой инфляции в 4%, согласился эксперт с мнением департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Поддерживать двухзначный рост зарплат в дальнейшем будет достаточно тяжело, потому что экономика пока растет слабо, отметил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. По его словам, при существующих темпах роста ВВП увеличение зарплат ограничено 6–7%. В ближайшие годы индексация оплаты труда будет зависеть от реализации нового майского указа президента и экономической программы, ориентиры которой глава государства наметил в послании Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин подписал майские указы 7 мая 2012 года, когда вступил в должность. Согласно одному из них, к 2018 году реальная заработная плата в России должна была вырасти в 1,4–1,5 раза. При этом у учителей, мастеров производственного обучения среднего профессионального образования, работников культуры оклады должны были увеличиться до средней зарплаты по региону, а у врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200% от средней по субъекту Федерации.