Топилин назвал реалистичным план по снижению уровня бедности

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что задача по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году является реалистичной, но может потребовать выделения дополнительных средств на уровне регионов. Такое мнение он высказал 10 декабря на Всероссийском заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что в 2019 году в ряде регионов страны пройдут пилотные проекты в рамках создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения. С их помощью власти определят портреты российских семей, живущих на сумму ниже прожиточного минимума.

В последующем эта информация позволит разработать детальные меры по поддержке малоимущих россиян и идти в направлении снижения уровня бедности.

30 ноября глава Минтруда заявил, что правительство России подготовило пакет мер, направленных на снижение бедности в два раза. Эту работу планируется развернуть по всей стране с 2021 года.

В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилось за пять лет. Эта доля сократилась с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017-м.