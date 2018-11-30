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В России стартует проект по борьбе с бедностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство РФ подготовило пакет мер, направленных на снижение бедности в два раза. Эту работу планируется развернуть по всей стране с 2021 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии в пятницу, 30 ноября.

Бедных насчитали меньше
Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось впервые за пять лет

По словам чиновника, сперва эксперимент проведут в ряде российских регионов. Будут выявляться семьи с низкими доходами, чтобы построить для них «траектории выхода» из малообеспеченности, пояснил он.

«В последующем году эту технологию с применением Единой государственной системы государственного обеспечения будет развиваться и дальше, что позволит с применением этих технологий дойти до каждой семьи, в которой возникают проблемы», — добавил Топилин, его слова приводит RNS

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, в 2019 году пилотный проект по снижению числа семей с доходом ниже прожиточного минимума запустят в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях.

В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилась за пять лет. Эта доля сократилась с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017-м

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