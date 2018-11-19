Кабмин утвердил размер пособия по безработице

Правительство России утвердило размер минимального и максимального пособия по безработице на 2019 год. Текст постановления был опубликован в понедельник, 18 ноября, на официальном портале правовой информации.

Минимальный размер пособия составит 1,5 тыс. рублей, максимальный — 8 тыс. рублей. Для признанных безработными граждан предпенсионного возраста минимум тот же, а максимум повысили до 11 280 рублей.

Размер пособия по безработице увеличили, таким образом, почти в два раза. В 2018 году минимальная величина пособия составила 850 рублей, максимальная — 4,9 тыс. рублей. Документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым 15 ноября, вступит в силу 1 января 2019 года.

В конце октября сообщалось, что уровень безработицы впервые за много лет достиг минимального значения и составил 4,6% на август 2018 года.