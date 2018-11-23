Питавшийся на 3,5 тыс. рублей депутат завершил «министерскую диету»

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в течении которого питался на 3,5 тысячи рублей в месяц, после спора о «макарошках» с бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

Диету Бондаренко закончил в четверг, 22 ноября. Как пишет «РИА Новости», в пятницу депутат намерен провести взвешивание, чтобы выяснить, насколько он похудел за время эксперимента. Также Бондаренко отметил, что таким образом нельзя прожить без потерь для здоровья.

В середине октября министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

«Министерская диета» Бондаренко началась 24 октября. Уже 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном законодатель питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса. Депутат планирует завершить эксперимент 23 ноября.