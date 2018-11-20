Прямой эфир

Питавшийся «макарошками» депутат ответил на слова Лаховой о ветеранах

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил месяц питаться на 3,5 тыс. рублей (стоимость продуктовой корзины в его области), отреагировал на слова сенатора Екатерины Лаховой о том,  что людям, жившим в годы Великой Отечественной войны, удалось сохранить чистоту рассудка, несмотря на голод.

Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновники
Кого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тыс. рублей

Комментарий Лаховой появился на портале Regions.ru в пятницу, 16 ноября. Политик согласилась, что питаться на 3,5 тыс. рублей «трудно». Она вспомнила о тех, кто пережил ужасы войны, а затем добавила, что «какие они разумные, какая голова у них светлая». Политик предположила, что тому причиной могли быть «стрессы и лишения». 

«Абсолютно некорректное сравнение», — приводит его слова «РИА Новости»

Сама Лахова заявила, что отказывается реагировать на «глупость, которую написали в Telegram»

В середине октября министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что на 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково». 

В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность. 

«Министерская диета» Бондаренко началась 24 октября. Уже 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном законодатель питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса. Депутат планирует завершить эксперимент 23 ноября. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названо самое дешевое блюдо в столовой Госдумы РФ
Эксперты объяснили ДНК лошади в сосисках


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017