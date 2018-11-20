Питавшийся «макарошками» депутат ответил на слова Лаховой о ветеранах

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил месяц питаться на 3,5 тыс. рублей (стоимость продуктовой корзины в его области), отреагировал на слова сенатора Екатерины Лаховой о том, что людям, жившим в годы Великой Отечественной войны, удалось сохранить чистоту рассудка, несмотря на голод.

Комментарий Лаховой появился на портале Regions.ru в пятницу, 16 ноября. Политик согласилась, что питаться на 3,5 тыс. рублей «трудно». Она вспомнила о тех, кто пережил ужасы войны, а затем добавила, что «какие они разумные, какая голова у них светлая». Политик предположила, что тому причиной могли быть «стрессы и лишения».

«Абсолютно некорректное сравнение», — приводит его слова «РИА Новости».

Сама Лахова заявила, что отказывается реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».

В середине октября министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что на 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

«Министерская диета» Бондаренко началась 24 октября. Уже 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном законодатель питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса. Депутат планирует завершить эксперимент 23 ноября.



