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Эксперты объяснили ДНК лошади в сосисках

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Эксперты «Роскачества» обнаружили в молочных сосисках марки «Дюк» ДНК лошади, сообщают «Вести» в воскресенье, 18 ноября. 

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По мнению специалистов, конину могут добавлять специально, поскольку она чище и ее качество выше.

«Бывает, что говядина очень жирная, и, чтобы скорректировать количество жира в колбасе, производитель добавляет постную конину», — сказал ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. 

Он отметил, что поскольку в составе конины заявлено не было, то это всё равно нарушение. 

Такое могло произойти, если на оборудовании ранее производили что-то из конины, потом помыли водой, но следы остались, уточняет «РИА Новости»

«Сосиски из продукта диетического и рекомендованного для питания даже в детском возрасте, превратились в продукт с непредсказуемыми свойствами, который должен подвергаться термической обработке», — сказала эндокринолог Анна Гончарова, ее слова передает «Вести.ру»

Ранее «Роскачество» проверило молочные сосиски 40 российских брендов. По итогам исследования специалисты развеяли миф, что сосиски делают из субпродуктов, сои, мяса кошек и собак

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