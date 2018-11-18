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Британская торговая сеть начнет продавать жареных кузнечиков

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Фото: Global Look Press/SIPA Asia
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Британская торговая сеть Sainsbury's начнет продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю, сообщило 17 ноября агентство Associated Press.

От блинов до жареных насекомых: уличная еда разных стран мира

Хрустящее лакомство от компании Eat Grub будет доступно покупателям с 18 ноября в 250 магазинах сети. Стоимость порции кузнечиков составит £1,5 ($1,93).

В Sainsbury's советуют употреблять их либо как самостоятельную закуску, либо в сочетании с лапшой. Также кузнечиков можно добавить в салат.

По словам основателя Eat Grub Шами Радиа, насекомыми питаются 2 млрд человек в мире, а опрос среди британцев показал, что порядка 46% готовы попробовать подобное необычное блюдо.

«Наша задача продемонстрировать Западу, что они (насекомые) обладают очень хорошими экологическими показателями, а также являются очень вкусными и не должны игнорироваться в еде», –– заявил Радиа.

В прошлом году сеть супермаркетов в Швейцарии начала продавать котлеты и тефтели из насекомых. В составе полуфабрикатов — минимум 31% мяса мучного червя.

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