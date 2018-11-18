Британская торговая сеть начнет продавать жареных кузнечиков

Британская торговая сеть Sainsbury's начнет продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю, сообщило 17 ноября агентство Associated Press.

Хрустящее лакомство от компании Eat Grub будет доступно покупателям с 18 ноября в 250 магазинах сети. Стоимость порции кузнечиков составит £1,5 ($1,93).

В Sainsbury's советуют употреблять их либо как самостоятельную закуску, либо в сочетании с лапшой. Также кузнечиков можно добавить в салат.

По словам основателя Eat Grub Шами Радиа, насекомыми питаются 2 млрд человек в мире, а опрос среди британцев показал, что порядка 46% готовы попробовать подобное необычное блюдо.

«Наша задача продемонстрировать Западу, что они (насекомые) обладают очень хорошими экологическими показателями, а также являются очень вкусными и не должны игнорироваться в еде», –– заявил Радиа.

В прошлом году сеть супермаркетов в Швейцарии начала продавать котлеты и тефтели из насекомых. В составе полуфабрикатов — минимум 31% мяса мучного червя.