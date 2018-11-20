Сенатор Лахова объяснила свое заявление про питание в годы ВОВ

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала свое же заявление о том, что людям, жившим в годы Великой Отечественной войны, удалось сохранить чистоту рассудка, несмотря на голод.

«Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — сказала она, комментируя прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.

СМИ растиражировали эту цитату Лаховой 20 ноября. Политик заявила, что отказывается реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».

«Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — приводит ее слова телеканал «360».

Ранее в ноябре депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко вызвался испытать на себе «министерскую диету». Он решил в течение месяца питаться на 3,5 тыс. рублей, что составляет примерную стоимость продуктовой корзины в области.

7 ноября стало известно, что благодаря диете Бондаренко похудел на 6 кг. В основном депутат питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса. После он предложил повысить прожиточный минимум до 20 тыс. рублей, а содержимое минимальной продуктовой корзины — до 10 тыс. рублей.