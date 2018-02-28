Ученые нашли 200 сбоев в организме из-за ожирения

Свыше 200 новых биомаркеров ожирения, атеросклероза и метаболического синдрома установили ученые ФИЦ питания в ходе двухлетнего исследования. Это поможет сделать более устойчивым эффект от лечения — врачи смогут точнее назначать диету и лекарства каждому пациенту. По словам экспертов, индивидуальный подбор системы питания поможет сократить долю больных ожирением — сейчас им страдает каждый четвертый россиянин.

Исследование ученых ФИЦ питания и биотехнологии расширило возможности лечения алиментарно-зависимых заболеваний, возникающих от неправильного питания. Это ожирение, атеросклероз, метаболический синдром, остеопороз, подагра, недостаточность витаминов группы В и некоторые другие. Специалисты установили более 200 новых биомаркеров этих болезней. Исследование проводилось в 2015–2017 годах.

Справка «Известий» Что такое биомаркер? Биомаркеры — это белки, гормоны, витамины, микроэлементы, продукты промежуточного обмена веществ, содержание которых в крови, моче и слюне дает информацию о заболевании.

Как пояснил «Известиям» доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии ФИЦ питания и биотехнологии Иван Гмошинский, наиболее показательные биомаркеры — иммунные белки (цитокины), белковые гормоны — регуляторы чувства голода и насыщения, а также витамин Е.

Цитокины — это выделяемые клетками иммунной системы особые белки, вызывающие усиление либо ослабление воспалительной реакции. Исследования ФИЦ питания показали, что при развитии алиментарно-зависимых заболеваний нарушается баланс в пользу цитокинов, усиливающих воспалительную реакцию. Таким образом, ученые подтвердили гипотезу о том, что ожирение и снижение чувствительности тканей к инсулину (создающее угрозу сахарного диабета) основываются на развитии воспалительной реакции в жировой ткани и внутренних органах.

Нарушение баланса белковых гормонов, регулирующих активность центров голода и насыщения в головном мозге, приводит к повышенной тяге к высококалорийной — сладкой и жирной — пище. Известны два важнейших гормона с противоположным действием: лептин (подавляющий голод) и грелин (усиливающий). Дисбаланс лептина и грелина приводит к ожирению, а наиболее вероятная причина этого дисбаланса, по данным ученых, — изменение активности противовоспалительных цитокинов.

Витамин Е выполняет в организме функцию антиоксиданта, то есть препятствует нежелательному окислению мембран клеток, ДНК и белков. С окислительным стрессом связано преждевременное старение организма, развитие атеросклероза, сахарного диабета и ряда других заболеваний. Исследования, проведенные в ФИЦ питания, показали, что при ожирении большое количество витамина Е может скапливаться в белом жире и организм при этом будет испытывать окислительный стресс.

Новые данные о биомаркерах ожирения и метаболического синдрома открывают дополнительные возможности для их лечения медикаментами. Также они позволят разработать усовершенствованные диеты с использованием специализированных пищевых продуктов.

— Раньше диетологи просто ограничивали калорийность рациона питания. Но не все больные могут переносить подобное лечение, — отметил Иван Гмошинский. — Повлиять на привычное для человека пищевое поведение таким образом очень трудно. Эффект скорее будет противоположный: если пациент испытывает страдания, он никогда не будет придерживаться диеты самостоятельно.

Поэтому результат стандартных низкокалорийных диет часто оказывается нестойким: вес возвращается, как только пациент покидает клинику. Выходом может стать назначение больным персональной диеты, наиболее подходящей лично им. Для этого и определяются индивидуальные биомаркеры на основе различных анализов.

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина считает, что вопрос персонификации диет очень актуален.

— Возникновение ожирения зависит от многих факторов, в том числе от национальной и генной принадлежности, группы крови, микрофлоры, ферментативной активности и других. Люди по-разному переваривают пищу. Например, у народов Крайнего Севера легче усваивается белковая и жировая пища. А жители мест с жарким климатом больше ориентированы на овощи и фрукты. Обменные процессы зависят и от заболеваний человека, — пояснила Елена Соломатина.

По данным ФИЦ питания, в России более четверти населения (27%) страдает ожирением и их доля год от года растет.