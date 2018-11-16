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В Госдуме предложили ввести в школах «антикоррупционное право»

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look
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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев предложил ввести в средних и высших учебных заведениях «антикоррупционное право». С такой инициативой он выступил в ходе круглого стола, посвященного обсуждению соответствующих проблем.

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«Чтобы у молодежи начинало возникать антикоррупционное правосознание, неприятие коррупции. Чтобы само упоминание о коррупции, о некоем стимулировании уже вызывало отторжение», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 16 ноября. 

Как пояснил народный избранник, новый предмет позволил бы реализовать часть плана президента о противодействии коррупции. 

Однако, по словам члена Общественной палаты РФ Галины Дзюбы, в регионах подобная внеклассная работа уже проводится. 

Ранее, в августе, «Известия» сообщали, что в Минэкономразвития разработали единую методику проведения социсследований для оценки уровня коррупции в российских регионах. Предполагается, что эти данные покажут объем «рынка коррупции», средний размер взяток, а также готовность жителей их давать.

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