В Госдуме предложили ввести в школах «антикоррупционное право»

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев предложил ввести в средних и высших учебных заведениях «антикоррупционное право». С такой инициативой он выступил в ходе круглого стола, посвященного обсуждению соответствующих проблем.

«Чтобы у молодежи начинало возникать антикоррупционное правосознание, неприятие коррупции. Чтобы само упоминание о коррупции, о некоем стимулировании уже вызывало отторжение», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 16 ноября.

Как пояснил народный избранник, новый предмет позволил бы реализовать часть плана президента о противодействии коррупции.

Однако, по словам члена Общественной палаты РФ Галины Дзюбы, в регионах подобная внеклассная работа уже проводится.

Ранее, в августе, «Известия» сообщали, что в Минэкономразвития разработали единую методику проведения социсследований для оценки уровня коррупции в российских регионах. Предполагается, что эти данные покажут объем «рынка коррупции», средний размер взяток, а также готовность жителей их давать.