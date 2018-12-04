Проверьте Тверь: президент поручил разобраться с долгами по зарплатам

Вопрос ликвидации задолженности по зарплатам необходимо прорабатывать с собственниками предприятий. Такое поручение президент Владимир Путин дал губернатору Тверской области Игорю Рудене по итогам встречи в Ново-Огарево. Несмотря на то что общий объем задолженности в регионе находится на среднем для страны уровне, глава государства попросил еще раз внимательно проверить все предприятия, в том числе и действующие. По мнению экспертов, одним из вариантов решения проблемы могло бы стать появление фонда или госкорпорации, которые будут собирать взносы с компаний и создавать резервы для выплаты долгов по зарплате.

В ходе обсуждения экономической ситуации в регионе президент Владимир Путин заметил, что по итогам девяти месяцев 2018 года в Тверской области был зафиксирован рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

— Да, мы выполняем все указы, которыми нам предписано следить за МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — «Известия»). И чтобы у нас был рост зарплаты в бюджетной сфере, мы последние изменения в бюджет приняли в ноябре, и на следующий год также заложили рост не менее 4,2%, для того чтобы заработная плата была не меньше МРОТа, — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

— А задолженность по заработной плате какая? — поинтересовался в ответ глава государства.

— Владимир Владимирович, задолженность у нас самая минимальная, которая у нас была, сегодня она порядка 60 млн рублей, — отреагировал губернатор.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о «старых предприятиях, которые обанкротились либо не работают». Что касается бюджетников, то эта ситуация стоит на особом контроле, заверил президента Игорь Руденя.

— Но речь идет не только о тех предприятиях, которые обанкротились, есть и действующие предприятия, — подчеркнул российский лидер.

— Владимир Владимирович, еще раз проверим всё, — пообещал глава области.

По данным Росстата, на 1 ноября задолженность по зарплате в стране составляла 3,2 млрд рублей — с начала года эта сумма выросла почти на треть. Деньги не получили 46,7 тыс. работников 425 организаций.

При этом в Тверской области уровень задолженности действительно соотносим со средним по стране. В тройку же регионов с наибольшим размером долга по зарплате входят Приморский край (443 млн рублей), Хабаровский край (248 млн рублей) и Москва (245 млн рублей).

Наибольших размеров задолженность по заработной плате в России достигала в 1998 году – тогда она доходила до 100 млрд рублей, напомнил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. После того как в нулевых была введена административная и уголовная ответственность за задержку выплат, ситуация быстро изменилась в лучшую сторону. Однако порой предприятия находятся в предбанкротном состоянии и денег на выплаты просто нет, пояснил «Известиям» Александр Сафонов.

— Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать появление фонда или госкорпорации, которые будут собирать взносы с компаний и иметь резервы для выплаты долгов по зарплате, считает эксперт. Такого рода фонды есть за рубежом (например, в Финляндии), ранее обсуждалась возможность создания такой структуры в России, однако бизнес высказался против, — рассказал эксперт.

Телевизор в «цифре»

Еще одна тема, затронутая на встрече президентом, — переход региона на цифровое ТВ.

— Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания, — поручил президент. — Чтобы нагрузки не было излишней на людей — первое. И второе — чтобы никто не остался без вещания.

Губернатор пообещал всё проконтролировать.

— Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве, — сказал он. — Потому что сегодня в аналоговом качестве у нас есть определенное количество каналов, а остальное — это спутниковое телевидение, кабельное, которое надо оплачивать.

В регионе подготовлена программа по выплате семьям с низким достатком компенсаций за приобретения специальных приставок для трансляции сигнала в новом формате, заверил глава региона.

«Волжское море»

Игорь Руденя доложил главе государства и о новом туристическом проекте «Волжское море» недалеко от Завидово. В области хотят построить новый речной вокзал, который бы соединялся железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. При этом, по словам главы региона, стилистически вся архитектура комплекса будет приближена к сталинскому ампиру, для сохранения стилистики и московского речного вокзала, и тверского.

— Мы хотим, чтобы люди, которые будут путешествовать по водным путям, могли доехать на поезде «Ласточка», который у нас сейчас ходит, из Москвы без остановок до «Волжского моря», до Завидово, ориентировочно это 1 час 40 минут в пути занимает, и, таким образом, могли уже дальше продолжить свое путешествие по воде, — пояснил он.

Губернатор Тверской области также пригласил президента посетить туристический форум в Конаково.