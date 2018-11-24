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Социологи определили необходимую россиянам для счастья сумму денег

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Самыми высокими материальными запросами обладают россияне во Владивостоке. Среднестатистическому жителю приморской столицы для счастья требуется 208 тыс. руб. в месяц, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

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В рамках исследования совершеннолетним жителям крупных российских городов задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Опрос проводился с 7 по 23 ноября в 37 населенных пунктах.

«Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. руб. в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края», — приводит «РИА Новости» слова авторов соцопроса.

На втором месте рейтинга расположилась российская столица. Оказалось, что москвичу для счастья необходимы 207 тыс. руб. (11 МРОТ). Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону, его жители хотят получать по 203 тыс. руб. ежемесячно (более 17 МРОТ).

Самые скромные россияне проживают в Набережных Челнах и Оренбурге. Жители этих городов согласны на 116 тыс. руб. (чуть более 10 МРОТ для регионов).

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 84% россиян считают себя счастливыми. При этом указывается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.

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