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Формула счастья

Как ученые из разных стран отвечали на главный человеческий вопрос  
Фото: Getty Images/ Flashpop
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Формула счастья
2017-12-26 13:18:47">
2017-12-26 13:18:47
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Ученые рассказали о влиянии еды на настроение

Люди, состоящие в браке, обычно оказываются более удовлетворенными жизнью, чем одиночки. К такому выводу пришла группа канадских ученых, которая изучила данные почти 400 тыс. британцев. Секрет счастья уже долгие годы остается одной из самых востребованных тем в научной среде, и нередко результаты одних исследований полностью перечеркивают данные других. Портал iz.ru посмотрел, какие именно счастливые рецепты в разные годы предлагали ученые со всего мира.

Полнота — залог успеха

Почти одновременно с коллегами из Канады, которые изучали психологическое состояние людей, состоящих в браке, и одиночек, ученые Бристольского университета пришли к выводу, что счастливым человека делает больший вес. Во время эксперимента они исследовали около 0,5 млн участников в возрасте от 37 до 73 лет. В результате выяснилось, что полные люди менее подвержены негативным эмоциям, а потому легче справляются со стрессом. Это, в частности, объясняется тем, что их организм получает больше питательных веществ. С другой стороны, те, кто следит за своей фигурой и часто сидит на диетах, обладают намного более уязвимой психикой.   

счастье
Фото: Getty Images/ A. Green

В деньгах счастье

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В июле 2017 года ученые пришли к выводу, что деньги действительно могут приносить счастье, но при одном условии. Сотрудники Гарварда, Университета Британской Колумбии и двух голландских институтов опросили около 6 тыс. человек в семи странах, чтобы узнать, на что бы те потратили неожиданно полученные $40. Результаты были опубликованы в журнале Национальной академии наук США PNAS. По мнению ученых, вне зависимости от уровня благосостояния счастье чаще испытывают те, кто предпочитает потратить деньги на то, чтобы «купить время» — например, заплатить кому-то, кто выполнит за них работу по хозяйству. При этом в реальной жизни, планируя расходы, такие решения принимают лишь единицы.

Точная цена 

Так или иначе тема денег присутствует в большинстве исследований, посвященных счастью, — хотя потому, что они помогают людям «покупать время» или помогать другим.   

В 2013 году профессор австралийского Университета Дикина Роберт Камминс вывел «золотой треугольник счастья». Скромничать ученый не стал — тремя столпами в его версии стали любящий партнер (один и на всю жизнь), социальная активность и близкие связи с окружающими людьми, а также стабильный годовой доход. Сумма, по мнению Камминса, определяющего значения не имела и могла меняться в зависимости от места проживания. Но в целом, отметил профессор, было бы хорошо, если бы она составляла не меньше $100 тыс. в год.

Скромнее оказались специалисты из Великобритании и США — спустя несколько месяцев после публикации исследований Камминса они обнародовали собственную работу. По их мнению, минимальная сумма, необходимая человеку для того, чтобы чувствовать, что его жизнь удалась, составляет $35 тыс. При этом, отметили ученые, как бы ни был богат человек, после достижения этой отметки непременно вступает в силу обратная зависимость — и чем больше будет получать человек сверх этой меры, тем скорее будет падать его доход.

счастье
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Собственную версию осенью 2017-го озвучили и россияне — тогда опрос, проведенный центром Superjob, показал, что большинство респондентов для полного счастья хотели бы получать 184 тыс. рублей в месяц.  

Всё дело в щедрости

Щедрость и способность на великодушные поступки неоднократно называли условием счастья. Летом 2017 года группа ученых-нейробиологов объяснила, как это работает.

Специалисты из Германии, Швейцарии и США в течение месяца давали испытуемым по 25 швейцарских франков каждую неделю. Участники были поделены на две группы — одни должны были потратить деньги на себя, другие — на кого-то еще. После чего каждого из них попросили пройти психологический тест, в ходе которого им надо было принять ряд решений, направленных или на то, чтобы принести пользу себе, или на то, чтобы помочь другим.

Семейные ценности в приоритете
Большинство граждан России чувствуют ответственность за свою семью и полагают, что могут повлиять на то, что в ней происходит 

Выяснилось, что те, кто распоряжался деньгами щедрее остальных, проявили большую готовность помогать другим во время теста. Они также чаще называли себя счастливыми. А проведенное затем МРТ показало, что в их мозге при принятии решений, ориентированных на других, активизировалась височно-теменная зона, ответственная за эмпатию и социальные связи. Она же, в свою очередь, была связана с участком мозга, отвечающим за чувство счастья.

Математическая формула

В 2016 году психологи и математики Университетского колледжа Лондона объединили усилия, чтобы попытаться рассчитать формулу счастья. К эксперименту привлекли 47 добровольцев, которые в том числе должны были сыграть в азартную игру с незнакомцем.

Выяснилось, что крупный выигрыш не является залогом чувства удовлетворенности, поскольку победитель при этом, как правило, испытывает чувство вины. А вот небольшой выигрыш, не означающий серьезных потерь для проигравшего, напротив, помогает повысить уровень счастья.

После завершения эксперимента исследователи пришли к выводу, что главным критерием уровня счастья является ощущение неравенства, которое человек испытывает в жизни. С другой стороны, на отношение человека к происходящим с ним событиям (так называемое сиюминутное счастье) влияет фактор ожиданий — те, например, кто готовился к проигрышу, радовались ничьей, в то время как люди, рассчитывавшие выиграть, после этого расстраивались. Третьим стал фактор отдаленности события во времени — текущие события, пусть и незначительные, вызывали больший эмоциональный отклик, чем крупные успехи, оставшиеся в прошлом.

счастье
Фото: Getty Images/ Thomas Barwick

В результате была выведена длинная формула, с помощью которой можно определить уровень эмпатии у человека, а также помочь в лечении социальных расстройств, связанных с безразличием к чувствам других.

75 лет погони 

Супружеские пары испытывают большее удовлетворение от жизни

Одно из самых длинных исследований качества жизни провели в Гарварде — оно длилось больше 75 лет, при этом за состоянием респондентов наблюдали в течение десятилетий. В результате в конце 2015 года психиатры Гарварда назвали три главных условия для счастья. Ни одно из них к деньгам не имело ни малейшего отношения.  

Залогом душевной гармонии и чувства глубокой удовлетворенности жизнью, по версии ученых, стало, во-первых, наличие близких отношений, во-вторых, их качество (а не количество, особо подчеркнули в Гарварде) — то есть душевная близость между партнерами. А в-третьих — крепкие длительные браки. Что в целом вытекает из первых двух условий. В качестве бонуса, рассказали ученые, люди, прожившие до 50 лет с одним партнером, в старости оказывались намного более устойчивы к потере памяти или деменции.  

Зато, как рассказал гарвардский психиатр Роберт Уолдингер во время своей лекции в проекте TED, десятилетия исследований так и не подтвердили тезис о том, что работа и карьерные успехи в длительной перспективе могут гарантировать чувство счастья и удовлетворенности.  

Подсказка от Эйнштейна

Впрочем, далеко не всегда ученым приходится проводить для этого специальные исследования — иногда они ориентируются и на собственный опыт. Так, в октябре 2017 года в Иерусалиме с молотка ушел секрет счастья, написанный гениальным физиком Альбертом Эйнштейном.

В 1922 году он оказался на научной конференции в Токио. У Эйнштейна не оказалось с собой мелочи, чтобы дать на чай носильщику в отеле, и тогда он решил отблагодарить его иначе. Эйнштейн набросал две записки, в которых изложил собственные взгляды на счастье.

счастье

Альберт Эйнштейн

Фото: Global Look Prees/Scherl

«Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем погоня за успехом и вечное беспокойство», — говорилось на одном.

«Там, где есть желание, всегда есть и путь», — говорилось на другом.

За право получить законы счастья от Эйнштейна неизвестный участник торгов заплатил $1,5 млн.

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