Формула счастья

Люди, состоящие в браке, обычно оказываются более удовлетворенными жизнью, чем одиночки. К такому выводу пришла группа канадских ученых, которая изучила данные почти 400 тыс. британцев. Секрет счастья уже долгие годы остается одной из самых востребованных тем в научной среде, и нередко результаты одних исследований полностью перечеркивают данные других. Портал iz.ru посмотрел, какие именно счастливые рецепты в разные годы предлагали ученые со всего мира.

Полнота — залог успеха

Почти одновременно с коллегами из Канады, которые изучали психологическое состояние людей, состоящих в браке, и одиночек, ученые Бристольского университета пришли к выводу, что счастливым человека делает больший вес. Во время эксперимента они исследовали около 0,5 млн участников в возрасте от 37 до 73 лет. В результате выяснилось, что полные люди менее подвержены негативным эмоциям, а потому легче справляются со стрессом. Это, в частности, объясняется тем, что их организм получает больше питательных веществ. С другой стороны, те, кто следит за своей фигурой и часто сидит на диетах, обладают намного более уязвимой психикой.

счастье Фото: Getty Images/ A. Green

В деньгах счастье

В июле 2017 года ученые пришли к выводу, что деньги действительно могут приносить счастье, но при одном условии. Сотрудники Гарварда, Университета Британской Колумбии и двух голландских институтов опросили около 6 тыс. человек в семи странах, чтобы узнать, на что бы те потратили неожиданно полученные $40. Результаты были опубликованы в журнале Национальной академии наук США PNAS. По мнению ученых, вне зависимости от уровня благосостояния счастье чаще испытывают те, кто предпочитает потратить деньги на то, чтобы «купить время» — например, заплатить кому-то, кто выполнит за них работу по хозяйству. При этом в реальной жизни, планируя расходы, такие решения принимают лишь единицы.

Точная цена

Так или иначе тема денег присутствует в большинстве исследований, посвященных счастью, — хотя потому, что они помогают людям «покупать время» или помогать другим.

В 2013 году профессор австралийского Университета Дикина Роберт Камминс вывел «золотой треугольник счастья». Скромничать ученый не стал — тремя столпами в его версии стали любящий партнер (один и на всю жизнь), социальная активность и близкие связи с окружающими людьми, а также стабильный годовой доход. Сумма, по мнению Камминса, определяющего значения не имела и могла меняться в зависимости от места проживания. Но в целом, отметил профессор, было бы хорошо, если бы она составляла не меньше $100 тыс. в год.

Скромнее оказались специалисты из Великобритании и США — спустя несколько месяцев после публикации исследований Камминса они обнародовали собственную работу. По их мнению, минимальная сумма, необходимая человеку для того, чтобы чувствовать, что его жизнь удалась, составляет $35 тыс. При этом, отметили ученые, как бы ни был богат человек, после достижения этой отметки непременно вступает в силу обратная зависимость — и чем больше будет получать человек сверх этой меры, тем скорее будет падать его доход.

счастье Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Собственную версию осенью 2017-го озвучили и россияне — тогда опрос, проведенный центром Superjob, показал, что большинство респондентов для полного счастья хотели бы получать 184 тыс. рублей в месяц.

Всё дело в щедрости

Щедрость и способность на великодушные поступки неоднократно называли условием счастья. Летом 2017 года группа ученых-нейробиологов объяснила, как это работает.

Специалисты из Германии, Швейцарии и США в течение месяца давали испытуемым по 25 швейцарских франков каждую неделю. Участники были поделены на две группы — одни должны были потратить деньги на себя, другие — на кого-то еще. После чего каждого из них попросили пройти психологический тест, в ходе которого им надо было принять ряд решений, направленных или на то, чтобы принести пользу себе, или на то, чтобы помочь другим.

Выяснилось, что те, кто распоряжался деньгами щедрее остальных, проявили большую готовность помогать другим во время теста. Они также чаще называли себя счастливыми. А проведенное затем МРТ показало, что в их мозге при принятии решений, ориентированных на других, активизировалась височно-теменная зона, ответственная за эмпатию и социальные связи. Она же, в свою очередь, была связана с участком мозга, отвечающим за чувство счастья.

Математическая формула

В 2016 году психологи и математики Университетского колледжа Лондона объединили усилия, чтобы попытаться рассчитать формулу счастья. К эксперименту привлекли 47 добровольцев, которые в том числе должны были сыграть в азартную игру с незнакомцем.

Выяснилось, что крупный выигрыш не является залогом чувства удовлетворенности, поскольку победитель при этом, как правило, испытывает чувство вины. А вот небольшой выигрыш, не означающий серьезных потерь для проигравшего, напротив, помогает повысить уровень счастья.

После завершения эксперимента исследователи пришли к выводу, что главным критерием уровня счастья является ощущение неравенства, которое человек испытывает в жизни. С другой стороны, на отношение человека к происходящим с ним событиям (так называемое сиюминутное счастье) влияет фактор ожиданий — те, например, кто готовился к проигрышу, радовались ничьей, в то время как люди, рассчитывавшие выиграть, после этого расстраивались. Третьим стал фактор отдаленности события во времени — текущие события, пусть и незначительные, вызывали больший эмоциональный отклик, чем крупные успехи, оставшиеся в прошлом.

счастье Фото: Getty Images/ Thomas Barwick

В результате была выведена длинная формула, с помощью которой можно определить уровень эмпатии у человека, а также помочь в лечении социальных расстройств, связанных с безразличием к чувствам других.

75 лет погони

Одно из самых длинных исследований качества жизни провели в Гарварде — оно длилось больше 75 лет, при этом за состоянием респондентов наблюдали в течение десятилетий. В результате в конце 2015 года психиатры Гарварда назвали три главных условия для счастья. Ни одно из них к деньгам не имело ни малейшего отношения.

Залогом душевной гармонии и чувства глубокой удовлетворенности жизнью, по версии ученых, стало, во-первых, наличие близких отношений, во-вторых, их качество (а не количество, особо подчеркнули в Гарварде) — то есть душевная близость между партнерами. А в-третьих — крепкие длительные браки. Что в целом вытекает из первых двух условий. В качестве бонуса, рассказали ученые, люди, прожившие до 50 лет с одним партнером, в старости оказывались намного более устойчивы к потере памяти или деменции.

Зато, как рассказал гарвардский психиатр Роберт Уолдингер во время своей лекции в проекте TED, десятилетия исследований так и не подтвердили тезис о том, что работа и карьерные успехи в длительной перспективе могут гарантировать чувство счастья и удовлетворенности.

Подсказка от Эйнштейна

Впрочем, далеко не всегда ученым приходится проводить для этого специальные исследования — иногда они ориентируются и на собственный опыт. Так, в октябре 2017 года в Иерусалиме с молотка ушел секрет счастья, написанный гениальным физиком Альбертом Эйнштейном.

В 1922 году он оказался на научной конференции в Токио. У Эйнштейна не оказалось с собой мелочи, чтобы дать на чай носильщику в отеле, и тогда он решил отблагодарить его иначе. Эйнштейн набросал две записки, в которых изложил собственные взгляды на счастье.

счастье Альберт Эйнштейн Фото: Global Look Prees/Scherl

«Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем погоня за успехом и вечное беспокойство», — говорилось на одном.

«Там, где есть желание, всегда есть и путь», — говорилось на другом.

За право получить законы счастья от Эйнштейна неизвестный участник торгов заплатил $1,5 млн.