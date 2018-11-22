Более 80% россиян назвали себя счастливыми

Большинство респондентов назвали себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

Таким образом ответили 84% россиян. При этом указывается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.

По данным исследования, 33% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливым благодаря семье. В то же время радуются жизни те, кто чувствуют себя здоровыми — 21%. Также залогом счастья назвали детей и хорошую работу — по 15%, говорится в отчете ВЦИОМ.

В списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, указывают материальные трудности (12%) и плохое положение дел в стране (9%), а также плохое здоровье и низкие зарплаты и задержки выплат (по 5%).

Опрос проводился по телефону 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

15 ноября социологи выяснили, что индекс социального самочувствия россиян за год вырос с 60 до 63 пунктов. Так, 58% опрошенных заявили, что их «вполне устраивает» жизненная ситуация.