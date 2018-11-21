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Опрос показал страны с наибольшим числом футбольных болельщиков-расистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Опрос британской антидискриминационной компании Kick It Out и приложения Forza Football показал, что меньше всего с расизмом сталкиваются футбольные болельщики из России и Голландии — 41 и 38% соответственно. А самый большой процент фанатов заметили проявления дискриминации по национальному признаку в Коста-Рике и Перу — в среднем 77%. Об этом сообщает Sky Sports.

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В опросе приняли участие 27 тыс. болельщиков из 38 стран мира. Средний показатель по всем опрошенным государствам составляет около 50–54%. В Великобритании этот показатель достиг 50%, передает телеканал «360».

Более 60% респондентов поддерживают идею лишения команды очков в турнире в качестве наказания, если ее болельщиков признают виновными в расизме.

Ранее в среду столичные правоохранительные органы обыскивали места жительства нескольких десятков фанатов футбольного клуба «Спартак» из-за массовой драки с болельщиками ЦСКА.

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