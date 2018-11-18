В Нидерландах борцы с расизмом напали на рождественского персонажа

В Роттердаме (Нидерланды) три человека арестованы за нападение на актера, играющего рождественского персонажа по имени Черный Пит (чернокожего помощника главного зимнего волшебника Синтерклааса). Еще в нескольких городах стражи порядка остановили аналогичные атаки. Причиной недовольства активистов стало то, что его по традиции изображают белые люди с черным гримом на лицах, что они считают проявлением расизма.

Dankbaar, dat zijn we aan alle jongeren, ouderen, studenten en vrienden maar met name de mensen die in Eindhoven en Rotterdam staan en dit uitzicht hebben. Blijf ons volgen op #kozp #kozpeindhoven #kozpRotterdam pic.twitter.com/yP6ek35kn8 — Stop Blackface (@StopBlackface1) 17 ноября 2018 г.

В артиста швыряли яйца и нападали на него с кулаками, отмечает SkyNews. Среди нападающих замечены футбольные фанаты и представители антиисламской группировки Pegida.

Премьер-министр страны Марк Рютте обратился к народу с просьбой соблюдать спокойствие. По его словам, важно подарить детям праздничное волшебство.

14 ноября суд провинции Северная Голландия отказался удовлетворить требования активистов ввести ограничения на костюм Черного Пита в городе Зандам, где должен был проходить праздник прибытия сказочный персонажей (по легенде, они приплывают на корабле из Испании). Среди адресатов иска были в том числе городские власти и телеканал NTR, собиравшийся транслировать праздник. В муниципалитете заявили, что протестующие специально затянули с подачей иска, чтобы у организаторов торжеств в случае положительного решения суда не осталось времени на изменение сценария.

Черный Пит обычно изображается как мужчина с черной кожей, одетый в шаровары и берет с перьями. Иногда присутствуют черные кудрявые волосы и сережки в ушах. Традиционно его играют белые актеры в гриме, в последние десятилетия Пита иногда изображают и женщины, но они тоже закрашивают лицо. Борцы с расизмом считают, что этот персонаж — слуга или раб Синтерклааса, воплощение колониальных традиций. Существует также версии, что Пит — трубочист, помогающий доставлять подарки через дымоход и испачкавшийся сажей (в XVII–XVIII веке такую работу в Европе чаще всего выполняли итальянцы), или вообще не человек, а потустороннее существо, демон.