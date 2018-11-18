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В Нидерландах борцы с расизмом напали на рождественского персонажа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Romy Arroyo Fernandez
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В Роттердаме (Нидерланды) три человека арестованы за нападение на актера, играющего рождественского персонажа по имени Черный Пит (чернокожего помощника главного зимнего волшебника Синтерклааса). Еще в нескольких городах стражи порядка остановили аналогичные атаки. Причиной недовольства активистов стало то, что его по традиции изображают белые люди с черным гримом на лицах, что они считают проявлением расизма.

 

 

В артиста швыряли яйца и нападали на него с кулаками, отмечает SkyNews. Среди нападающих замечены футбольные фанаты и представители антиисламской группировки Pegida.

Премьер-министр страны Марк Рютте обратился к народу с просьбой соблюдать спокойствие. По его словам, важно подарить детям праздничное волшебство.

14 ноября суд провинции Северная Голландия отказался удовлетворить требования активистов ввести ограничения на костюм Черного Пита в городе Зандам, где должен был проходить праздник прибытия сказочный персонажей (по легенде, они приплывают на корабле из Испании). Среди адресатов иска были в том числе городские власти и телеканал NTR, собиравшийся транслировать праздник. В муниципалитете заявили, что протестующие специально затянули с подачей иска, чтобы у организаторов торжеств в случае положительного решения суда не осталось времени на изменение сценария.

Черный Пит обычно изображается как мужчина с черной кожей, одетый в шаровары и берет с перьями. Иногда присутствуют черные кудрявые волосы и сережки в ушах. Традиционно его играют белые актеры в гриме, в последние десятилетия Пита иногда изображают и женщины, но они тоже закрашивают лицо. Борцы с расизмом считают, что этот персонаж — слуга или раб Синтерклааса, воплощение колониальных традиций. Существует также версии, что Пит — трубочист, помогающий доставлять подарки через дымоход и испачкавшийся сажей (в XVII–XVIII веке такую работу в Европе чаще всего выполняли итальянцы), или вообще не человек, а потустороннее существо, демон.

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