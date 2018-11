В Нидерландах борцы с расизмом напали на рождественского персонажа

В Роттердаме (Нидерланды) три человека арестованы за нападение на актера, играющего рождественского персонажа по имени Черный Пит (чернокожего помощника главного зимнего волшебника Синтерклааса). Еще в нескольких городах стражи порядка остановили аналогичные атаки. Причиной недовольства активистов стало то, что его по традиции изображают белые люди с черным гримом на лицах, что они считают проявлением расизма.

