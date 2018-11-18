Британец обвинил справившую нужду в его дворе собаку в расизме

Житель Великобритании обратился в полицию из-за собаки, которая нагадила возле его дома из-за «расовой ненависти», пишет Daily Mail.

По словам полицейских, «жертва» позвонила в экстренные службы и сообщила об инциденте, уверив, что преступление совершено на почве нетерпимости.

Бывший специальный констебль Дэвид Дэвис заметил, что подобные сообщения только отнимают время у полиции и не дают правоохранителям заниматься серьезными расследованиями.

«Людям стоит лучше думать, прежде чем звонить в полицию из-за таких пустяков», –– сказал он.

Издание отмечает, что сообщения о преступлениях на фоне расовой ненависти поступают все чаще, однако минимум 2500 тыс. таких случаев не заслуживают внимания.

Так, например, инцидент с собакой-расисткой оказался не единственным. Ранее мужчина обратился в полицию из-за того, что соседская собака на него лаяла из-за «расовой ненависти».

15 ноября сообщалось, что в США учителя истории отстранили от занятий после того, как на урок к нему пришел школьник в костюме расиста.