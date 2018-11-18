Прямой эфир

Британец обвинил справившую нужду в его дворе собаку в расизме

0
Фото: Global Look Press/Gerken & Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Великобритании обратился в полицию из-за собаки, которая нагадила возле его дома из-за «расовой ненависти», пишет Daily Mail.

По словам полицейских, «жертва» позвонила в экстренные службы и сообщила об инциденте, уверив, что преступление совершено на почве нетерпимости.

Бывший специальный констебль Дэвид Дэвис заметил, что подобные сообщения только отнимают время у полиции и не дают правоохранителям заниматься серьезными расследованиями.

«Людям стоит лучше думать, прежде чем звонить в полицию из-за таких пустяков», –– сказал он.

Издание отмечает, что сообщения о преступлениях на фоне расовой ненависти поступают все чаще, однако минимум 2500 тыс. таких случаев не заслуживают внимания.

Так, например, инцидент с собакой-расисткой оказался не единственным. Ранее мужчина обратился в полицию из-за того, что соседская собака на него лаяла из-за «расовой ненависти».

15 ноября сообщалось, что в США учителя истории отстранили от занятий после того, как на урок к нему пришел школьник в костюме расиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Симпсоны» могут лишиться одного персонажа из-за обвинений в расизме
«Бавария» удалила фото игроков с Хеллоуина из-за обвинений в расизме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017