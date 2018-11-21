Названа причина обысков в квартирах десятков фанатов «Спартака»
Столичные правоохранители обыскивают места жительства нескольких десятков фанатов футбольного клуба «Спартак». Причиной проведения следственных действий стала массовая драка с болельщиками ЦСКА.
Как 21 ноября рассказал «РИА Новости» осведомленный источник», в отделение полиции доставили лидера группировки «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.
Драка произошла 22 сентября, за сутки до встречи команд.
23 сентября футболисты московских клубов ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью на матче восьмого тура чемпионата России по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.