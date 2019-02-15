Лолита пожаловалась на пенсию в 6 тыс. рублей

Певица Лолита Милявская пожаловалась на проблемы с подтверждением трудового стажа, из-за чего размер ее пенсии не превысит 6 тыс. рублей. Об этом исполнительница рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 13 февраля.

55-летней артистке до сих пор не начали выплачивать пенсию, потому что с ноября 2018 года не могут подсчитать размер выплат. Певица добавила, что для нее три упущенных месяца не критичны, в отличие от стариков, которые «живут на эту пенсию, откладывая на хлебушек и валидольчик», пишет телеканал «360».

По словам исполнительницы, проблемы возникли из-за работы на Украине, где не хотят подтверждать ее трудовой стаж.

«Я не могу доказать все 35 лет своего стажа. Потому что часть моего стажа, половина моей жизни — это Украина. <…> Поэтому я понимаю, что из 35 лет мне могут посчитать последние годы.

В пенсионном сказали: «У вас не хватает трех месяцев стажа, положите куда-нибудь пенсионную книжечку на три месяца», — поделилась артистка.

Лолита пообещала обнародовать выплачиваемую ей сумму, как только получит первые отчисления.

В середине января на Милявскую подали в суд из-за крупного долга по ЖКХ: артистка была должна около 760 тыс. рублей, накопившихся с 2014 года.