Банк знаний: в России растет уровень инвестиций в образование

Сфера образования становится всё более привлекательной для инвестирования. В нынешнем году в России появится новый венчурный фонд для поддержки стартапов в этой области. Крупнейшие бизнес-игроки намерены создавать кафедры в вузах и вкладываться в развитие университетской инфраструктуры, а ВЭБ запустит проект по созданию студенческих городков. «Известия» разобрались с механизмами инвестирования в сферу образования, изучив опыт сотрудничества бизнеса и высшей школы.

Вопрос развития

В последнее время в России появилось большое количество государственных и частных организаций, которые поддерживают и развивают качественное высшее образование. Активно ведут себя и крупные бизнес-игроки — в частности, Сбербанк и ВЭБ. С 2013 года действует проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ — «5-100». Созданы специальные фонды для университетских проектов.

Сейчас на государственном уровне важно обеспечить равенство образовательных возможностей для каждого и подготовить условия для создания инновационных продуктов и услуг. А это невозможно без развития конкуренции, в том числе среди частных игроков, считает заместитель председателя ВЭБа Светлана Ячевская.

— Поэтому мы поддерживаем развитие новых финансовых инструментов, включая государственно-частное партнерство, социальные облигации или импакт-финансирование, — отметила она. — Наш совместный с Минобрнауки проект по строительству студенческих городков позволит организовать качественно новую образовательную среду и создаст дополнительные места для проживания студентов. Взаимодействие бизнеса и государства повысит конкурентоспособность российского образования.

Долгое время образование оставалось сегментом рынка, заметно обделенным частными инвестициями. Во многом это было связано с высокой степенью зарегулированности отрасли, большой ролью государства и ограниченным количеством допустимых бизнес-моделей, сообщил «Известиям» инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК), которая активно развивает сотрудничество образовательных организаций и частного бизнеса, Алексей Басов.

— Сегодня это быстрорастущий рынок, одно из ключевых направлений венчурных инвестиций, область быстрой цифровизации и появления новых технологий, — уверен он. — Этому способствует широкий спрос на образовательные продукты и готовность людей тратить деньги на развитие.

В настоящее время РВК создает фонд развития образовательных технологий для поддержки лучших решений в этой области, его размер составит 6,9 млрд рублей.

Вузы идут в бизнес

В последнее время движение в сторону усиления взаимодействия с бизнесом, создания предпринимательской среды и инновационной экосистемы вокруг себя демонстрируют и сами российские университеты, подчеркнули в пресс-службе проектного офиса «5-100». Для этого вузы всячески стремятся адаптировать потенциал науки и профессионального образования к запросам современного бизнеса.

— Благодаря сотрудничеству с крупными компаниями университеты получают ряд преимуществ. Такое взаимодействие обеспечивает развитие и совершенствование их компетенций, предоставляет доступ к промышленному оборудованию для испытания разрабатываемых технологий, позволяет быть в курсе актуальной научно-технической повестки, — пояснили «Известиям» в представительстве «5-100».

Само же привлечение частных инвестиций в высшее образование реализуется благодаря внедрению практики государственно-частного партнерства и созданию целевых фондов, уточнили в проектном офисе.

Удачные кадры

Помимо развития научно-технического потенциала страны в целом бизнес привлекает в образование возможность подготовки квалифицированных кадров. Компании идут в университеты, чтобы получить одновременно и передовые разработки, и команду, которая в будущем поможет развитию самого инвестора, считает проректор по инновационной деятельности Томского государственного университета (ТГУ) Алексей Беляков.

— Бизнес знает, что на молодого сотрудника, чтобы он стал компетентным работником, нужно потратить год. Предприниматели заинтересованы в создании базовых лабораторий в университетах, где студенты уже при выполнении курсовых и дипломных работ, решают задачи компании и получают нужные компетенции, — сообщил он.

Помимо компетентных кадров инвесторы получают и лояльность студенческой среды, отметил проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алексей Малеев. В этом вузе реализуется большое количество совместных проектов со Сбербанком — в частности, создана собственная кафедра банковских информационных технологий.

— Это поднимает уровень HR-бренда компании, то есть ее привлекательность как работодателя, — подчеркнул он. — Понятно, что первое место работы, куда приходят молодые люди, запоминается больше всего. Это не только задачи, но и первый опыт работы в индустрии. Срок работы в таких компаниях выше среднего.

В России также активно развивается субсидирование предприятий, вкладывающих деньги в науку и образование, отметил эксперт.