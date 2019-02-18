«Не надо бояться говорить о проблемах»

Центральная тема прошедшего Российского инвестиционного форума в Сочи — реализация нацпроектов — позволила сделать его программу максимально насыщенной и содержательной. Это отметили участники РИФ-2019, опрошенные «Известиями». Они рассказали, как изменился форум в этом году, и подчеркнули необходимость такого формата для организации прямого диалога между бизнесом и властью.

Вадим Живулин, замминистра экономического развития:

— Впечатления от форума — самые положительные. Центральные дискуссии, посвященные нацпроектам и их реализации, получились очень интересными. Была хорошая возможность пообщаться с коллегами на полях и обсудить множество вопросов.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов Вадим Живулин

Мы много говорили о формировании новой системы координат для достижения национальных целей. Задавались вопросом, что здесь должно стать определяющим фактором, и практически каждый выделил такую категорию, как кадры и повышение их квалификации. В целом два дня работы оказались результативными и полезными.

Стоит отметить, что форум меняется. С каждым годом он становится более насыщенным, интересным и интенсивным, программа формируется таким образом, чтобы соответствовать самым актуальным вопросам развития нашей страны. Мне кажется, что в этом году РИФ проходил в очень содержательном ключе.

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра:

— Для нас РИФ прошел успешно. В первый день с экспертами, бизнесом и представителями министерств, деловых ассоциаций обсудили аспекты экспортной акселерации. Здесь у нас сразу несколько интересных программ — со Сбербанком, Министерством экономического развития, Сколково. Все эти программы направлены на поддержку экспортеров сектора малого и среднего предпринимательства. Предусмотрен комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер поддержки. Всё это доступно в режиме онлайн, каждая компания получит индивидуальную помощь.

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина Андрей Слепнев

В этом году основное внимание на форуме уделялось реализации национальных проектов. Это масштабные задачи, которые требуют тесного взаимодействия ведомств, институтов развития, деловых кругов. Поэтому поиск точек соприкосновения, межведомственное проектное управление сегодня актуальны как никогда.

Еще один важный аспект — инструменты реализации. Процессы цифровизации, акселерации приобретают ключевое значение. В этом году акцент был также сделан на качественном изменении городской среды. Этой теме была посвящена отдельная сессия ВЭБ.РФ, в которой мы принимали участие. РЭЦ, в частности, развивает экспорт услуг, а это позитивно влияет на городскую экономику и местный бизнес.

Александр Ивлев, управляющий партнер Ernst&Young по России:

— Мне кажется, на РИФ российская повестка должна быть именно в том качестве, в котором она сейчас и представлена. И такие дискуссии, как на форуме, нужно проводить регулярно. Что касается главной темы, национальных проектов, важны все аспекты их осуществления: начиная от финансирования и заканчивая кадровой политикой. На форуме уделялось значительное внимание подбору персонала как на федеральном и региональном уровнях власти, так и в бизнесе.

Результаты голосования на пленарном заседании с премьер-министром показали, что есть сложности в подборе кадров для реализации нацпроектов. Так и есть. Не надо бояться говорить о проблемах, обсуждать сложные темы. Именно на таких форумах, как этот, проблемы и решаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Александр Ивлев

Наш ресурс — это люди. Потому что кадры решают всё. Мы должны инвестировать в людей, которые будут совершать реформы. Государство должно вкладываться в то, чтобы сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти работали эффективно.

Каждый форум имеет специфику, но РИФ всегда был содержателен и интересен. Подчеркну, Сочинский форум — это площадка российских регионов, российского бизнеса. Думаю, такой формат будет иметь продолжение, развиваться дальше, и сюда будут приезжать, чтобы говорить о нашей стране.

Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при правительстве:

— Российский инвестиционный форум — это площадка, на которой говорят о проблемах развития страны. С моей точки зрения, РИФ изменился. Стало больше конкретных дискуссий, связанных с текущей повесткой. Меньше разговоров о планах и далеком будущем.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь Владислав Онищенко

Не могу сказать, что на нынешнем форуме много говорили про санкции. Ни на официальных сессиях, ни в кулуарах за чашечкой кофе это не обсуждалось. Санкции есть, да, это реальность, но их не касались во время дискуссий.