«Мы собираемся развивать свой собственный розничный формат»

«Почта России» планирует развивать розничный формат своей работы — то есть в отдаленных регионах России быть не только почтовым оператором, но и магазином. Об этом в интервью «Известия» на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал глава компании Николай Подгузов. По его словам, сейчас розничные уголки есть в 36 тыс. отделений. В них продаются, в частности, консервы, крупы, бытовая химия и пиво. Николай Подгузов подчеркнул, что социальная функция — одна из основных в работе почтового оператора. Поэтому компания готова сотрудничать с Минздравом и участвовать в проекте правительства по замене бумажных паспортов на электронные.

— Главная тема форума в этом году — национальные проекты. Принимает ли «Почта России» участие в их реализации и каким образом?

— Да, мы принимаем участие в реализации национальных проектов, в первую очередь по линии цифровизации. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все «дорожные карты» в этой области были подготовлены с учетом мнения бизнеса, потому что у «Почты России» есть огромный массив этих данных. Так что мы бы хотели внести вклад в эффективную реализацию этого национального проекта. «Почта России» является соучредителем АНО «Цифровая экономика». В рамках этого образования мы имеем возможность высказывать свои предложения по формированию «дорожных карт». Их тематика — это цифровизация, большие данные, робототехника, логистика.

В рамках форума прошла встреча Дмитрия Медведева с представителями бизнеса. Прозвучало мнение, что предприниматели удовлетворены тем, что при реализации национальных проектов их голоса услышаны и принимаются во внимание. Это действительно так: формирование и реализация национальных проектов происходят в тесной координации с бизнесом.

— На какой стадии проработки сейчас находится стратегия развития «Почты России» на пятилетний период?

— Мы уже сформировали этот документ. В настоящий момент он проходит согласование в правительстве. С учетом того, что мы параллельно находимся в стадии реорганизации в связи с переходом из статуса ФГУП в акционерное общество со стопроцентным участием государства, возможно, принятие стратегии будет совмещено с переходом «Почты России» в статус акционерного общества. По закону, мы до 1 октября 2019 года должны завершить все процедуры, связанные с реорганизацией, и стать акционерным обществом.

— Когда вы станете акционерным обществом, вы начнете платить дивиденды?

— Мы можем платить дивиденды от прибыли даже в статусе государственного унитарного предприятия, что мы регулярно и делаем. По итогам 2018 года мы продемонстрировали финансовые результаты, которые будут лучше показателей 2017-го. Безусловно, мы будем платить дивиденды.

— Вам установлена конкретная планка по выплатам в бюджет?

— Мы готовы платить дивиденды на том уровне, который будет комфортен для нашего акционера — государства.

— Для него, может быть, комфортно и 100%.

— Государство как акционер заботится в том числе и о развитии компании, и о решении задач, которые перед предприятием стоят. Это касается развития логистической инфраструктуры, почтовых отделений, обустройства и реновации сети. Всё это требует больших инвестиций. Думаю, с учетом этих факторов государство примет самое правильное решение.

— После того как вы станете акционерным обществом, насколько вам было бы интересно выйти на IPO? Пускай даже в долгосрочной перспективе.

— Законом о реорганизации «Почты России» предусмотрено наличие 100% акций АО «Почта России» у государства. В ближайшей перспективе, размывание доли государства в «Почте России» не предполагается.

В дальнейшем наш акционер, если захочет, определится, насколько это целесообразно. Я не уверен в том, что это необходимо, потому что мы, помимо большого объема бизнеса, несем очень существенную социальную функцию.

Не всегда эта социальная составляющая является прибыльной, поэтому в компании существует кросс-субсидирование. Как эта функция изменится, если государство будет продавать часть своих акций, неизвестно, поэтому я бы, честно говоря, от таких шагов воздержался.

— Отделения «Почты России» открываются в «Магните». «Магнит» открывается в отделениях «Почты России». Аналогичное партнерство планируется с другими крупными ритейлерами?

— Да. Мы проводим консультации с крупнейшими розничными сетями и не предполагаем монополии присутствия одного ритейлера в «Почте России». Кроме того, мы собираемся развивать свой собственный розничный формат, потому что для нас очень важно повысить эффективность этого направления бизнеса. Мы сейчас имеем розничные уголки в 36 тыс. отделений.

Чаще всего это сельская местность, где почта является и магазином в силу того, что никаких других сетей рядом нет. Максимально подстроиться под нужды населения, понимать, какие товары первой необходимости важны и одновременно сделать весь этот розничный проект рентабельным, — это большая задача. Реализуя свою социальную функцию, мы должны заботиться в том числе о том, чтобы финансовая устойчивость предприятия была на должном уровне.

— Вы уже продаете некоторые потребительские товары в своих отделениях в отдаленных регионах России. Какую еще продукцию вы можете начать реализовывать?

— Вы, наверное, хотели сказать про пиво? Я вам помогу.

В силу логистических особенностей мы предпочитаем не продавать скоропортящиеся товары, потому что они требуют определенной организации складского хранения. Мы продаем товары народного потребления, продукты, которые могут храниться сравнительно долго, например, консервы, крупы или бытовую химию, печатную продукцию. Есть спрос на постельные принадлежности и другие товары.

Пиво — такой же товар, как и все остальные. Я не считаю, что пиво, например, намного вреднее газировки. Если мы проведем химический анализ «пенного» и лимонада, не факт, что пиво проиграет. Тем не менее его продажа не является повсеместной. Она осуществляется в 2,4 тыс. отделений «Почты России» — в точках, где другие сети не присутствуют. Это пилотный проект. Если продажа пива будет нерентабельной, мы от нее откажемся. Если будет сохраняться давление из серии: «Вы не можете торговать пивом», то я бы хотел сказать, что не очень справедливо нам такого рода советы давать. Но мы, безусловно, к ним прислушаемся.

— Вы в отделениях уже предоставляете некоторые виды государственных услуг. Может быть, планируется ввести новые?

— 70% наших отделений находятся в сельской местности и как минимум 10 тыс. отделений находятся в точках, где не присутствуют розничные сети, а медицинские учреждения находятся на удаленном расстоянии. Довольно часто присутствие «Почты России» в глубинке фактически означает присутствие государства в этой местности. Конечно, мы бы хотели, чтобы «Почта России» была центром притяжения общественной жизни, давала возможность получить государственные, социальные и финансовые услуги, что с успехом делается. Достаточно вспомнить Почта банк, около 17 тыс. окон которого уже открыто.

Я приветствую развитие компании в таком направлении, поэтому мы выделили отдельное направление в стратегии — социальную платформу. Мы хотим максимально расширить спектр предоставляемых услуг. Один из наших пилотов, которые сейчас идут в регионах, — опрос населения с помощью наших почтальонов о состоянии здоровья людей. В Новгородской области мы с местным минздравом разработали несколько видов анкет, которые позволяют предварительно определять склонность жителей региона к тем или иным заболеваниям. Эта информация передается в медицинские учреждения региона и дальше позволяет максимально эффективно использовать ресурс профессиональных медиков, чтобы помогать населению оставаться здоровым.

— В правительстве обсуждается возможность введения электронных паспортов взамен бумажных. Принимаете ли вы участие в этой дискуссии? Может быть, такие документы могли бы выдаваться в том числе и через отделения «Почты России»?

— Такого рода подходы лежат в области стратегических интересов «Почты России» как организации, которая присутствует во всех территориях страны, включая отдаленные и труднодоступные. Мы о таком проекте знаем, хотим в нем участвовать.

— Принимает ли «Почта России» новые меры по увеличению экспорта товаров из России путем посылок со стороны малого и среднего бизнеса?

— Безусловно. Логистическая система, которой мы обладаем и которую мы планируем вывести на гораздо более современный и технологичный уровень, — это фактически логистическая труба. По ней можно передавать товары как импортного и экспортного, так и транзитного назначения.

Из различных регионов России мы могли бы обеспечивать доставку товаров малого и среднего предпринимательства во все точки как России, так и мира. Пока у нас преобладают импорт и внутрироссийские перемещения.

Мы в прошлом году обработали около 450 млн посылок. Это на 26% больше, чем в 2017 году. При этом на внутреннем рынке мы обработали около 100 млн отправлений, где тоже произошел двузначный рост. Мы понимаем, что с точки зрения экспорта также существует очень серьезный потенциал. У нас есть процедура ускоренного электронного оформления отправлений на экспорт. На сайте export.pochta.ru можно осуществить всю предпочтовую подготовку экспортных товаров. Для развития импорта необходимо более активно работать с потенциальными экспортерами, что, наверное, не только наша задача, но и Российского экспортного центра, и других организаций.