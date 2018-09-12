«Мы последовательно переводим наши сервисы в онлайн»

Почтальоны готовы оказывать гражданам первичную медицинскую помощь, пилотный проект уже запущен в Новгородской области. Кроме того, «Почта России» хочет взять на себя оказание части госуслуг — пока речь идет о выдаче различных справок. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» в ходе работы ВЭФа рассказал глава национального почтового оператора. Николай Подгузов также сообщил, когда компания начнет выплачивать дивиденды государству и какие у нее планы на нерентабельные отделения в отдаленных уголках страны.

— Николай Радиевич, у вас в рамках форума была запланирована сессия по трансграничной торговле. Какие изменения ожидаются на рынке электронной коммерции в ближайшие годы? Как развивается это направление и какова роль «Почты России»?

— Действительно, сегодня состоялась панельная дискуссия о трансграничной торговле. В сессии приняли участие руководители ведущих китайских компаний, таких как Alibaba, JD.com, «Почта Китая». Мы обсудили темпы роста рынка электронной коммерции и его перспективы. А перспективы, на мой взгляд, очень хорошие. Сейчас доля онлайн-торговли в общем обороте в Российской Федерации составляет около 3,5%. В странах Европы, в ряде азиатских стран этот показатель достигает 15–20%. Отсюда мы видим перспективы развития рынка электронной коммерции. Задача «Почты России» как основного доставщика товаров — сопроводить темпы роста соответствующим качеством доставки и качеством инфраструктуры. Кроме того, помимо импортных операций, важно развивать и экспорт товаров из России. И здесь также каналы доставки «Почты России» могут сыграть активную роль.

— Какую, например?

— Развитие логистической инфраструктуры по всей стране — это как построение умной трубы. По ней товары можно направлять как в одну, так и в другую сторону. Сейчас больше растет импорт товаров, но я уверен, у нас есть все возможности, чтобы для российских производителей и потенциальных экспортеров из российских регионов стать единой точкой выхода на зарубежные рынки, чтобы товары, которые производят наши производители, экспортировались, в том числе, допустим, в Китай.

— А какие инфраструктурные проекты, в том числе на Дальнем Востоке, нужно реализовать, чтобы обеспечить приемлемый уровень сервиса для потребителей? И есть ли у вас какие-то возможные проекты именно на Дальнем Востоке?

— «Почта России» должна развиваться по всей стране и обеспечивать единое качество сервиса для всех территорий, в том числе и для Дальнего Востока. Мы запускаем большой инфраструктурный проект — строительство 38 логистических почтовых центров по всей стране, с разным уровнем автоматизации, с современной технологией складского хозяйства, с правильным IT-сопровождением. Мы планируем создать большой логистический центр в Хабаровске. Площадь центра составит около 17 тыс. кв. м, объем инвестиций — около 3 млрд рублей. С введением в строй логистической системы «Почты России» мы сможем обеспечить доставку товаров до крупных российских городов в пределах суток.

— За счет каких еще инструментов можно увеличить поставки российских товаров за рубеж?

— В первом полугодии 2018 года количество экспортируемых почтовых отправлений выросло почти на 50% по сравнению с первым полугодием 2017 года, превысив 2 млн отправлений. Чтобы объем экспорта продолжал расти, в первую очередь, нам нужно научиться выявлять потенциального экспортера. Здесь важна работа и Российского экспортного центра, и организаций, которые способствуют развитию малого и среднего предпринимательства, чтобы рассказать, какие существуют возможности. А «Почта России» — это возможное окно доставки по всей территории страны и за рубеж, в 192 страны, входящие во Всемирный почтовый союз. Это и финансовые услуги, которые могут быть предоставлены, в том числе, и производителю. И, конечно, здесь необходимо вести работу с возможными получателями этих товаров. Понять, какие товары востребованы.

— «Почта России» готова участвовать в реализации нацпроектов по кооперации и экспорту, которые сейчас готовятся?

— Мы бы хотели внести свои предложения и принять участие.

— Недавно был подписан закон об акционировании «Почты России». Что изменится в ее работе?

— После подписания закона требуется какое-то время на осуществление процедуры реорганизации в стопроцентное государственное непубличное акционерное общество. И 1 октября мы вступаем в период реорганизации. Затем в течение года по закону мы можем стать акционерным обществом. Те процедуры, которые мы разработали, по нашим оценкам, позволят «Почте России» превратиться в непубличное акционерное общество в течение 6–9 месяцев.

— В будущем «Почта России» могла бы быть приватизирована? Хотя бы какой-то пакет.

— При разработке законопроекта депутатами особый фокус делался на социальном статусе почты и на необходимости сохранения за ней всего спектра социальных задач. Отсюда и возникла идея закрепить 100% акций за государством. И других вариантов не обсуждалось.

— Соответственно, когда вы станете акционерным обществом, вы будете платить государству дивиденды?

— Мы, безусловно, будем работать над тем, чтобы повысить рентабельность работы предприятия. И в случае наличия прибыли, как и все другие компании, будем платить часть отчислений в виде дивидендов. Но, с другой стороны, почта выполняет большое количество социальных задач. Эти задачи не всегда являются прибыльными, но мы обязаны их выполнять. Речи о закрытии нерентабельных отделений в отдаленных уголках страны идти не может. И на поддержание сети требуются инвестиционные ресурсы, которые мы будем направлять в развитие.

— Сейчас вы готовите новую стратегию развития «Почты России». Можете приоткрыть завесу тайны, какие положения в нее войдут?

— Основные направления стратегии — это развитие бизнеса доставки посылок. Мы ожидаем роста доходов более чем в два раза. Также «Почта России» планирует стать оператором государственной электронной почтовой системы. Это необходимо для того, чтобы уйти от бумажной доставки писем, которая сейчас всё менее и менее популярна, к юридически значимой электронной доставке. Кроме того, мы бы хотели развивать на базе почты социальные услуги и использовать наше преимущество, заключающееся в том, что почтальон имеет контакт с каждым гражданином страны и может предоставить определенный набор, в том числе, социальных услуг. А помимо прочего, финансовое направление деятельности «Почты России» будет осуществляться через работу «Почта Банка». Этот проект успешно развивается, мы будем дальше над ним работать.

— А какие социальные услуги может оказывать почтальон?

— В ряде регионов, например в Новгородской области, почтальон выполняет часть функций социального работника. Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую службу. И такого рода услуги, особенно в сельских территориях, думаю, будут востребованы и решат задачи повышения качества жизни населения.

— В Новгородской области это проходит в пилотном режиме?

— Да. Мы с рядом регионов начинаем пилотирование такого рода проектов. Например, с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым на ВЭФ-2018 мы договорились, что будем именно этот социальный сервис почты на базе пилота развивать в Магаданской области.

— Значит, почтальонов нужно обучать медицинскому делу?

— Например, в Новгородской области все почтальоны прошли короткий, но емкий курс обучения. Это совершенно решаемая задача.

— А обсуждается ли предоставление в отделениях «Почты России» госуслуг?

— Да, у нас есть такого рода амбиция. Я считаю, что предоставление госуслуг на почте будет востребовано. В свое время это не пошло, но, возможно, из-за того что работа отделений почтовой связи была организована не должным образом. С приведением в порядок работы отделений, с отладкой бизнес-процессов мы сможем предоставлять на почте новые сервисы, в том числе и госуслуги.

— О каких именно услугах может идти речь? Какие приоритеты вы для себя выделяете?

— Выдача всевозможных справок. Я бы начал с какого-то ограниченного спектра услуг. Так, чтобы понять, как это качественно работает. Чтобы это был сервис высокого уровня, а затем уже он расширялся на более серьезные сегменты госуслуг.

— Планируется проведение пилотного проекта в каком-либо регионе?

— Пока мы прорабатываем такого рода возможности.

— Недавно «Почта России» отменила выдачу заказных писем и посылок по паспортам и заполнение извещений. Какие еще упрощающие инструменты для граждан вы планируете?

— Действительно, получение посылки путем предъявления паспорта и бумажного извещения — это достаточно архаичный способ получения посылки. Тем не менее он действует. Но мы предложили другой вариант получения — с помощью сообщения оператору кода из SMS-уведомления. Его можно получить один раз, зарегистрировавшись на почте. Этот сервис пользуется большой популярностью. И, мне кажется, здесь мы угадали, чего от нас ждет потребитель.