«Наша цель — доставлять посылки за сутки»

Цифровая трансформация затронет каждое почтовое отделение в стране, а ситуация с очередями в них значительно улучшится. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Он также рассказал об акционировании предприятия и ускорении доставки посылок по стране.

— Во всем мире развивается электронная коммерция. Какие шаги вы планируете здесь предпринять для обеспечения необходимой логистической и IT-инфраструктуры? Ведь это будущее, та самая цифровизация, о которой говорит в том числе и президент РФ.

— Темпы роста электронной коммерции существенно опережают темпы роста обыкновенной торговли: 20% в год против 6%. Чтобы организовать систему электронной коммерции в стране, необходима мощная логистика, интернет-площадки, на которых граждане могут покупать товары. Требуется мощная IT-система, которая будет связывать и предоставлять сквозной сервис. Это в том числе возможность оплаты, доставки и возврата товаров.

Все эти элементы системы должны быть созданы, на мой взгляд, в ближайшие пару лет. «Почта России» здесь может играть ключевую роль. Основная наша задача в электронной коммерции — это быстрая, качественная, надежная логистика. Именно этим вопросом мы занимаемся: начинаем большой инвестпроект по созданию 40 логистических центров по всей стране.

— А этого не мало? Или достаточно для первого этапа?

— Этого достаточно для того, чтобы обеспечить 80% территории нашей страны качеством доставки D+2, то есть за два-три дня. Это 10 хабов в городах-миллионниках и 21 не такой крупный логистический хаб в областных центрах. Точки, конечно же, определены с учетом необходимости вписаться в D+2. Если эта задача будет решена, то качество доставки у нас будет на уровне мировых стандартов. В этом году откроется вторая очередь сортировочного центра во Внуково. Далее мы планируем их в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Санкт-Петербург.

— Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект об акционировании «Почты России». Когда он будет принят окончательно, акционером «Почты» станет государство.

— Да. Преобразование из государственного унитарного предприятия в непубличное акционерное общество со 100-процентным участием государства — это давно назревшая задача, которая не решалась с 2014 года. И я очень надеюсь, что в весеннюю сессию этот законопроект будет принят и мы сможем вступить в стадию реорганизации.

— Многие унитарные предприятия прекрасно живут на бюджетные деньги.

— Безусловно. Но «Почта России» существует за счет своей экономической деятельности. И для того чтобы функционировать эффективно в конкурентной среде, нам, конечно, необходима правильная форма хозяйствования. Акционерное общество позволяет оперативно принимать экономические решения на предприятии, а также эффективно конкурировать. Получая возможность работать в формате АО, мы повышаем свою экономическую эффективность. Это является необходимым условием для того, чтобы стать более прибыльными. А эту прибыль мы в первую очередь направим на повышение материально-технического обеспечения «Почты России», на содержание нашего огромного персонала — 350 тыс. работников, на развитие.

— А могут появиться другие акционеры?

— В настоящее время этот вопрос не обсуждается. Дело в том, что деятельность «Почты России» сконцентрирована как в конкурентном сегменте, так и имеет очень серьезный социальный уклон.

— Вы же единственная «отдушина» для многих населенных пунктов.

— При общении с депутатами Госдумы и членами правительства мы видим, что обеспокоенность качественным выполнением социальных функций «Почты России» присутствует. Поэтому мы эту нагрузку понимаем и принимаем. И задача — сделать эти социальные функции тоже качественными и удобными. Поэтому речи не идет о сокращении числа отделений почтовой связи.

— У вас в ближайшее время появится стратегия развития. Расскажите, пожалуйста, о ней.

— Действительно, действующая стратегия предприятия заканчивает свое действие в 2018 году. Мы должны оперативно подготовить новую на следующие пять лет. В конце мая она будет готова, начнем ее обсуждать с правительством.

В первую очередь мы должны заняться, и мы этим уже активно занимаемся, цифровой трансформацией сети отделений. У «Почты России» 42 тыс. отделений. Это самая большая сеть в стране. Мы присутствуем в каждом уголке России. 70% отделений — в сельской местности. Но эта система работает, я бы сказал, по старинке. Крупными сетями уже давно применяются высокие технологии. Вопросы размещения отделений, насыщения их услугами, организации бизнес-процессов — всё это реализуется на основе анализа большого количества данных. Это делается с помощью цифровизации бизнес-процессов. И сейчас мы реализуем порядка десятка проектов, именно связанных с цифровизацией работы отделений. Цель — чтобы понимать работу отделения удаленно, задавать определенные стандарты и затем работать по отклонениям.

Конечно, нужно подумать и о том, какая должна быть роль почтальона в новых современных условиях. Потому что мир очень быстро меняется. Почтальон — наш очень серьезный актив. Он позволяет прийти в каждый дом. И здесь мы должны идти от гражданина. Что ему нужно, какого рода услуги востребованы?

— Сколько времени сейчас занимает доставка почты? И планируется ли сокращать эти сроки? И очереди, знаменитые очереди. Потому что мы уже устали об этом говорить.

— Проблема очередей, безусловно, существует. Но, поверьте, мы сейчас ввели очень серьезную программу и уделяем ей большое внимание. Устанавливаем электронные системы в отделениях, которые позволяют контролировать скорость обслуживания одного клиента. Реализуется проект управления персоналом — так, чтобы концентрировать сотрудников и адаптировать графики работы отделений: выводить большее количество операторов туда, где скапливаются очереди. Я уверен, что по итогам пикового сезона осени–зимы 2018 года вы увидите серьезные улучшения. Мне тут прислали несколько фотографий 50-х годов. Екатеринбург, фотография почтамта того времени. И очередь вокруг этого отделения была в три кольца. Я, честно говоря, поразился.

— Какие услуги почты вы уже можете назвать флагманскими?

— Это пересылка писем, бандеролей, посылок. У нас курсирует специальный поезд Москва–Владивосток. Он идет девять дней. Но если говорить о пересылке из Москвы в Санкт-Петербург, то это два дня. Но этого недостаточно с точки зрения сегодняшнего спроса. Должен быть один день. То есть наша цель — доставлять посылки между городами-миллионниками в пределах суток. И задачи по развитию логистики нацелены именно на то, чтобы все эти сроки серьезно подтянуть.

— Как оцениваете синергию от работы «Почты России» и Почта-банка?

— Проект успешно развивается. Это очень быстрорастущая банковская сеть. Мы за два года открыли 12,5 тыс. окон Почта-банка в наших отделениях. Банк с первого года стал прибыльным. Но главное — это, конечно, предоставление качественных финансовых услуг населению. Не секрет, что не все банки расширяют свою сеть, отдельные даже сокращают. Я за последние девять месяцев объездил около 30 регионов. У каждого губернатора, с которым встречаюсь, первый вопрос: а откройте, пожалуйста, отделение Почта-банка здесь, в этом населенном пункте. Мы идем навстречу регионам. И вообще наша задача — плясать от потребностей региона, от потребностей гражданина. Мы планируем довести количество окон Почта-банка до 18 тыс. уже в этом году.

— Скажите, пожалуйста, испытывает ли «Почта России» потребность в молодых кадрах?

— Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы на почту приходила молодежь, и мы могли бы подпитываться молодыми кадрами. Для этих целей мы планируем создать систему карьерного развития в «Почте России». Чтобы юноша или девушка приходили и имели перспективы карьерного роста, обучения. Потому что «Почта России» — это не только операторы и почтальоны. Но это и 3 тыс. IT-специалистов, специалисты в области логистики, маркетинга, рекламы, розницы. Это огромный коллектив профессионалов. И нам молодые специалисты нужны.

Кстати, мы организовали молодежный совет. В конце года лучшие его проекты отберут, и мы начнем их реализацию. Таким образом, у нас уже построен некий «лифт идей» от молодежи.