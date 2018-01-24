Доходы «Почты России» растут

Выручка ФГУП «Почта России» в 2017 году выросла на 8% по сравнению с предшествующим годом. Об этом председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву рассказал гендиректор предприятия Николай Подгузов. За прошедшие 12 месяцев «Почта» обработала на 23% больше посылок, чем в 2016 году, — более 1 млн в сутки. Доля ФГУПа на рынке письменной корреспонденции приблизилась к 90%, а в доставке посылок возросла с 62 до 67%.

— Мы немного повысили нашу выручку — на 8%, и удалось увеличить заработную плату работников основного производства примерно на 4%, — сообщил Николай Подгузов на встрече с главой правительства.

В нынешнем году ФГУП продолжит развивать почтовую инфраструктуру. Так, к сентябрю должна вступить в строй вторая очередь логистического проекта «Внуково-2».

— С ее запуском мы предложим в России участникам рынка электронной коммерции уникальную сквозную услугу. Она будет включать в себя и складское хранение, и упаковку товара, и сортировку с последующей доставкой до потребителя, — рассказал Николай Подгузов.

По словам главы «Почты России», предприятие сформирует рынок так называемого фулфилмента. Это полный комплекс операций — от оформления заказа покупателем до получения им приобретенного товара. Сейчас получить все эти сервисы от одного исполнителя в России затруднительно.

Также ФГУП продолжит трансформацию отделений почтовой связи в новый современный формат.

— Мы запланировали ремонт около 3 тыс. отделений, это в три раза больше, чем в 2017 году. Планируем цифровизацию бизнес-процессов, внедрение технологий бережливого производства, — рассказал Николай Подгузов.

Сейчас в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий реорганизацию «Почты России» из ФГУПа в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. В перспективе «Почта» планирует привлечь стратегического инвестора. Но решение об этом должно приниматься Росимуществом и Минкомсвязи уже после такой реорганизации.

Представители «Почты России» неоднократно заявляли о готовности ФГУПа к переходу в форму акционерного общества. Организация уже перестала получать государственные субсидии. Они заменены на инфраструктурные платежи от ПАО «Почта банк», созданного в 2016 году группой ВТБ и «Почтой».

Премьер-министр выразил надежду, что все планы предприятия реализуются.

— Надеюсь, что эти замыслы будут воплощены в жизнь, имею в виду комплексную услугу по доставке посылок в рамках электронной коммерции и обычных почтово-телеграфных и посылочных отправлений. Потому что всё равно существует большое количество нареканий, вы тоже знаете об этом, потому как объем огромный, так или иначе возникают проблемы. Нужно, чтобы и вы, и ваши подчиненные на это обратили самое пристальное внимание, — отметил председатель правительства.

В тот же день, 24 января, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и гендиректор «Почты России» подписали соглашение о взаимодействии по информированию избирателей о выборах президента РФ 18 марта. «Почта» будет распространять материалы ЦИК, оповещающие о дне голосования.

Дмитрий Медведев последний раз встречался с Николаем Подгузовым осенью прошлого года. Тогда глава «Почты России» рассказывал премьер-министру о предстоящем превращении «Почты» в современную цифровую организацию.