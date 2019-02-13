Понизить ключевую доставку: жители регионов получат интернет-заказы за сутки

С 2019–2020 годов жители регионов смогут получать интернет-заказы из Москвы за 1–2 дня. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России». Для того чтобы сократить срок доставки, в 38 городах страны с населением свыше 500 тыс. человек будут построены логистические хабы. Предполагается, что на этих узлах смогут базироваться со своими товарами представительства онлайн-магазинов. Первые такие центры появятся уже в 2019 году — в Москве, Томске, Тюмени и Оренбурге. Однако эксперты предупреждают, что приобрести быстро любой товар всё равно не получится: интернет-магазины будут оставлять на хранении в хабах только самую популярную продукцию. На цены для потребителей возведение логистических центров повлияет несущественно.

Ставка на регионы

С 2020 года время доставки интернет-заказов из Москвы в регионы будет минимизировано, рассказали «Известиям» в «Почте России». Для этого в 38 городах страны построят логистические хабы, где онлайн-магазины будут хранить свои товары для отправки в регионы, рассказали в почтовом операторе. Общая площадь узлов составит 400 тыс. кв. м . Объем инвестиций в строительство логистических центров достигнет 20 млрд рублей. Эти средства будут вложены пополам с ВТБ.

почта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Активная фаза строительства логистических центров начнется уже 2019 году, отметили в почтовом операторе. Первый появится в Москве во Внуково в марте-апреле. В настоящий момент ведется разработка типовых технологических решений . Это позволит обеспечить жителям столичного региона сервис по доставке корреспонденции и товаров из интернет-магазинов на следующий день после совершения заказа, подчеркнули в компании.

Также в этом году появятся хабы в Томске, Тюмени и Оренбурге, следует из документа по плану ввода в эксплуатацию логистических центров, с которым ознакомились «Известия». Запуск еще трех узлов ожидается в 2021-ом году – в Санкт-Петербурге, Ярославле и Екатеринбурге. Оставшиеся хабы заработают в 2020-м. В частности, в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале . Таким образом, если сейчас жители удаленных от столицы регионов могут прождать свой заказ неделю, то с 2019–2020 годов они получат его за пару дней, отметили в почтовом операторе.

почта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Впрочем, некоторые интернет-магазины не испытывают сложностей с доставкой своих товаров уже сейчас. Директор по развитию интернет-магазина Wildberries в России Вячеслав Иващенко рассказал «Известиям», что компания владеет собственной логистической службой, поэтому доставка 80% заказов осуществляется на следующий день. На вопрос «Известий» о том, планирует ли интернет-магазин открывать свои представительства в хабах «Почты России», он ответил, что компания «открыта к другим предложениям рынка».

Своя инфраструктура также есть у российского онлайн-магазина по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента «Юлмарт» — в Северо-Западном федеральном округе и других регионах. При этом компания готова сотрудничать и с «Почтой России» , рассказал «Известиям» директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников.

В пресс-службе Ozon «Известиям» рассказали, что в 2018 году компания росла не на 100%, а лишь на 70–80% из-за недостатка логистических мощностей. Создание хабов может стать дополнительным стимулом развития онлайн-торговли в регионах России, подчеркнули в компании.

Лягут мертвым грузом

Помимо быстрой доставки интернет-заказов жителям регионов, строительство логистических узлов может поспособствовать развитию малого и среднего бизнеса России, работающего в сфере интернет-торговли, отметил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дело в том, что сейчас, например, жители дальневосточных регионов предпочитают заказывать товары в Китае. Из Москвы посылка идет намного дольше, чем из КНР. После появления логистических хабов российские интернет-магазины смогут расширить свое присутствие на Дальнем Востоке и в Сибири.

Однако существует риск, что многие товары окажутся не востребованы покупателями и будут мертвым грузом лежать в логистических узлах, что выльется в большие потери продавцов, добавил Владимир Рожанковский. Чтобы этого не допустить, необходимо провести анализ динамики товаропотока по регионам, а также оценить платежеспособность населения в этих субъектах.

почта Фото: ТАСС/Алеев Егор

Поэтому не исключено, что интернет-магазины предпочтут оставлять на хранение в логистических центрах только самые популярные и непортящиеся товары. Например, бытовую технику и смартфоны, спрос на которые всегда высокий. Держать весь ассортимент в удаленном хабе будет попросту экономически невыгодно, полагает первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.

При этом, по его словам, цена товара вместе с доставкой не сильно изменится . Эксперт подчеркнул, что интернет-магазины продают в основном импортную продукцию, которую сначала нужно завести в страну. Из-за слабого развития логистических путей проще и выгоднее поставлять товары через Москву, а уже потом развезти по региональным хабам. И сейчас, и после их открытия эти расходы будут включены в цену товара, считает Иван Антропов. Выгода может быть только, если интернет-компании будут лучше планировать отправки с основного склада до регионального хаба. Но она не будет превышать 1–2% от стоимости товара и растворится в курсовых колебаниях.