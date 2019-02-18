Арт-подготовка: что нужно для культурного развития страны

Одна из важных тем сочинского инвестиционного форума — нацпроекты в сфере культуры. Как обеспечить достижение запланированных результатов в этой сфере? Какие меры поддержки необходимы региональным арт-институциям и театрам в первую очередь? И где основные источники инвестиций для осуществления преобразований? Эти вопросы были поставлены перед участниками дискуссии «Сохранить и приумножить», но их обсуждение явно не ограничится одним мероприятием.

В преддверии форума правительство обнародовало документ с целевыми показателями нацпроектов по 12 направлениям, одно из которых — культура. В числе поставленных задач — увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в этой сфере в пять раз. Все это должно быть достигнуто к концу 2024 года.

За шесть лет на федеральные проекты в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 113,5 млрд руб, в том числе 109,7 млрд из бюджета. Основные расходы (84 млрд) будут связаны с формированием культурной среды. В том числе сюда входит создание 39 центров культурного развития и реновация 30 уже существующих учреждений.

Также запланированы организация фестивалей детского творчества, проведение культурно-просветительских программ для школьников, создание центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, переоснащение библиотек, кинозалов в малых городах, музыкальных школ (в том числе — закупка 900 пианино отечественного производства).

Деньги и ценности

Участники дискуссии, однако, указали на ряд базовых проблем, которые необходимо решать для успешного воплощения нацпроекта в жизнь.

— Все другие национальные проекты имеют очень понятные KPI, показатели: построенные квадратные метры, рожденные дети и т.д. Но нашем случае количественные показатели не гарантируют действительного достижения тех целей, которые должны быть в разговоре о культуре, — поделился с «Известиями» режиссер, худрук МХАТ имени Горького, председатель Русского художественного союза Эдуард Бояков. — Мы должны каким-то образом увязать деньги, площади, оборудование с вопросами ценностей, идеологии и экспертизы. На сегодня это больной, острый и нерешенный вопрос.

По мнению Эдуарда Боякова, государству и деятелям культуры необходимо «разрабатывать экспертную систему, заниматься экспертизой культурных инициатив на очень серьезном государственном уровне, не бояться создавать индексы для оценки качества культурной среды». Документы по нацпроектам на сегодняшний день составлены без учета идеологической составляющей, указывает режиссер. И это не позволяет в полной мере оценить результат.

Успех нацпроекта во многом зависит не только от государства, но и от эффективности взаимодействия культурных учреждений с бизнесом, считает гендиректор Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова. По ее словам, необходимо сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования — только это обеспечит стабильное развитие и достижение поставленных президентом целей.

— Когда говорят о нацпроектах, в первую очередь подразумевают то, что финансируется из бюджета. Но сегодня в реализации важнейших культурных инициатив большую роль играют меценаты и крупнейшие компании, — подчеркнула Зельфира Трегулова в разговоре с «Известиями».

Не только государство

При этом рассчитывать на одну только на помощь государства нельзя, считает гендиректор Третьяковки: объем выделяемых из федерального бюджета средств уже несколько лет остается неизменным. По ее мнению, интенсивный рост возможен только за счет увеличения других поступлений.

— В 2014 году доля государственного финансирования в бюджете нашего музея составляла 68%, в 2018-м та же сумма — это только 32% нашего бюджета. Остальное — заработанные и привлеченные от спонсоров средства. А пополнение коллекции музея последнее время идет почти исключительно за счет меценатов, — подчеркнула Зельфира Трегулова. — К счастью, большинство музеев уже поняли, что надо двигаться в этом направлении. И не стоит думать, что Третьяковке помогают «по звонку сверху» — если эта схема когда-то и работала, то сейчас такого уже нет. Мы точно так же учимся взаимодействовать с бизнесом и частными коллекционерами, как и остальные арт-институции.

Внебюджетное финансирование планируется привлекать и для реализации одного из приоритетных направлений нацпроекта «Культура» — создания культурно-образовательных и музейных комплексов. Появление таких кластеров было упомянуто в майском указе президента. Их планируется открыть во Владивостоке, Севастополе, Кемерово и Калининграде. В конце прошлого года Владимир Путин потребовал от губернаторов не затягивать работу в этом направлении, а министерство культуры объявило конкурс на разработку концепции развития будущих учреждений.

Таким образом, реализация нацпроекта уже стартовала, и дискуссия в рамках сочинского инвестиционного форума, объединившая представителей правительства РФ, руководителей культурных институций и благотворителей, призвана помочь в координации усилий и наметить пути взаимодействия всех участников процесса.