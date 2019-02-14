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На все экспонаты в Третьяковке установят третий рубеж защиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На всю коллекцию Третьяковской галереи будет поставлен третий рубеж защиты. Об этом в четверг, 14 февраля, «РИА Новости» сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

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«Мы это делаем за счет спонсорских денег. Если их не будет, значит, будем за счет собственного внебюджета», — отметила она, добавив, что новая систему защиты применят и на выставке Ильи Репина, и на выставке Эдварда Мунка, которые откроются 16 марта и 15 апреля соответственно.

Ранее в этот же день Трегулова рассказала, что все картины галереи застрахованы на период временных выставок, а в случае ущерба выплаты могут составить до $1 млн. Она также отметила, что теперь экспонаты защищены новой системой охраны, использующейся российскими военными.

27 января из Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

После инцидента в Минкультуры сообщили, что Трегуловой был объявлен выговор.

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