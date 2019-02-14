Директор Третьяковки заявила о страховании всех картин на время выставок

Коллекция Третьяковской галереи полностью застрахована на период временных выставок, в случае ущерба выплаты могут составить до $1 млн. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«Мы осенью оформили страховой полис «Ингосстраха» на всю постоянную коллекцию и на временные выставки, то есть при нахождении их в Третьяковской галерее на время экспонирования с выплатой ущерба до $1 млн», — цитирует ее ТАСС.

Трегулова подчеркнула, что сейчас все экспонаты и «все последующие экспозиции» застрахованы.

27 января из Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

После инцидента в Минкультуры сообщили, что Трегуловой был объявлен выговор.

Ранее 14 февраля сообщалось, что картины Третьяковской галереи теперь защищены новой системой охраны, использующейся российскими военными.