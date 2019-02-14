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В Третьяковке установили новую систему охраны после кражи картины Куинджи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Картины Государственной Третьяковской галереи теперь защищены новой системой охраны, использующейся российскими военными. Дополнительные меры предосторожности были приняты после похищения из музея в январе полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает «Интерфакс» 14 февраля.

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Исполнительный директор группы компаний «Стрелец» Михаил Левчук рассказал, что охранная система «Стрелец-Часовой» состоит из прикрепленного к картине датчика и браслета на руке охранника. В случае движения полотна на браслет, а также на центральный пульт поступает сигнал тревоги.

«Браслеты надевают охранник и смотритель. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку», — уточнил Левчук.

Он также добавил, что в охране нуждаются не все картины, а только те, которые «можно запихнуть в карман».

Полотно «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи было украдено из Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

31 января обвиняемый в краже картины Куинджи попросил прощения у россиян за свой поступок. В настоящий момент злоумышленник арестован на два месяца.

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