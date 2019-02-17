Струны доверия: в Сочи услышали голос Юрия Башмета

XII Зимний фестиваль искусств в Сочи стартовал ярко и дерзко во всех отношениях. Для начала худрук смотра Юрий Башмет разделил сцену не со звездами, а с коллегами подросткового возраста. Второй день ознаменовался конфликтом: на пресс-конференции организаторы заявили, что власти города не хотят поддерживать мероприятие. А в третий вечер маэстро решил испытать сочинцев на прочность: в программе трехчасового гала-концерта открытия был сделан акцент на музыку современных композиторов.

Ровесники Ромео и Джульетты

Всероссийский юношеский оркестр, выступавший в первый день фестиваля, приехал в Сочи сразу после концерта в Берлинской филармонии. Но повторять программу музыканты не стали. Если чопорным немецким меломанам Башмет привез более традиционный репертуар, в частности, сыграв Пятую симфонию Шостаковича, то в Сочи он экспериментировал, не боясь сочетания несочетаемого и нарушения академических традиций.

Так, например, из той же симфонии прозвучали лишь третья и четвертая части, причем разделенные Фантазией на темы из «Кармен» Бизе для маримбы и ксилофона с оркестром. Ход как минимум спорный, особенно учитывая трагический подтекст финала симфонии («ликование из-под палки» — говорил о нем автор). А ария Ленского — еще один «суперхит» — прозвучала в переложении для флейты и оркестра. Желание маэстро продемонстрировать действительно прекрасную юную флейтистку Александру Звереву понятно, но нельзя сказать, что эта транскрипция особенно выигрышна для исполнителя.

С другой стороны, если воспринимать концерт именно как парад молодых талантов, вполне логично предоставить им определенную свободу в выборе репертуара.

— У нас все здесь солисты, — отметил Башмет (между номерами маэстро брал в руки микрофон, творчески выполняя функции конферансье).

И действительно, почти в каждом произведении кто-то из участников коллектива солировал, сам же альтист ограничился небольшим Ноктюрном Чайковского, видимо, не желая перетягивать внимание на себя.

«Жемчужиной» вечера стала «Наварра» Сарасате для двух скрипок и оркестра. 19-летняя Снежана Пащенко и 17-летняя Валерия Абрамова продемонстрировали не только виртуозность, но и прекрасное взаимопонимание. Ну и нельзя не отметить решение Башмета начать выступление оркестра с увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Чайковского: в игре ровесников шекспировских персонажей чувствовалась та непосредственность, свежесть чувств, которой порой так не хватает взрослым.

На следующий день — накануне официального открытия фестиваля — по уже сложившейся традиции был сыгран музыкальный моноспектакль «Не покидай свою планету»: вольная фантазия на «Маленького принца» Экзюпери (режиссер — Виктор Крамер, композитор — Кузьма Бодров). В который раз на сцену Зимнего театра вышли Константин Хабенский и «Солисты Москвы» под руководством Башмета. И снова зал был битком, а по окончании публика устроила артистам стоячую овацию.

— Мы не устали от этого спектакля, ведь он каждый раз меняется. Костя Хабенский всё время импровизирует, по-разному преподносит один и тот же текст, а мы с оркестром отвечаем на его импровизацию, — поделился с «Известиями» Юрий Башмет.

Не только «маленький принц»

Если чем и был омрачен триумф, так это предшествовавшей ему перепалкой насчет финансирования. На пресс-конференции перед спектаклем было сказано, что уже второй год ни город, ни край не вкладываются в проведение фестиваля. Присутствовавший мэр Сочи Анатолий Пахомов парировал, что у него нет таких полномочий, но чувствовалось: перехода конфликта в публичную плоскость чиновник не ожидал. Уже после спектакля маэстро дал понять «Известиям», что пик конфликта позади, диалог идет и за дальнейшую судьбу Зимнего фестиваля можно не беспокоиться.

А значит, что через год в Сочи снова приедет не только «маленький принц» Хабенский, «Солисты Москвы» и, конечно, Юрий Башмет, но и современные композиторы, творчество которых худрук смотра с неизменным энтузиазмом демонстрирует публике, весьма далекой от авангардных поисков. На этот раз в программе концерта-открытия прозвучали сразу три мировые премьеры: «Снежный путь» китайца Йин Вана, «Песнь V» бельгийца Патрика де Клерка и «Свет благодатный» Валерия Воронова.

Из них наиболее убедительным оказалось именно сочинение нашего соотечественника, где выразительные «всплески» на фоне колышущейся, вибрирующей массы звука действительно могли ассоциироваться с лучами, прорезающими тьму. Впрочем, и сама основная гармония обладала каким-то внутренним свечением и рождала постоянную игру звуковых «бликов».

Вопреки опасениям маэстро, высказанным со сцены полушутя-полусерьезно, публика выдержала оба отделения немалого по продолжительности концерта — даже после антракта зал оставался полон. И было ясно: как бы ни относились к фестивалю власти города, сочинцы всегда рады Юрию Башмету и его музыкантам.