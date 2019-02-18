Точка притяжения для инновационного бизнеса

Сегодня многие эксперты отмечают, что уровень деловой инфраструктуры российской столицы сопоставим с ведущими мегаполисами Европы. В рейтинге Doing Business — ежегодном исследовании группы Всемирного банка — Россия поднялась за три года на девять пунктов, с 40-го на 31-е место. Этот рейтинг оценивает условия для предпринимательской деятельности в 190 странах мира.

Стимулы роста

Одним из эффективных драйверов формирования экономики нового поколения любого региона и страны в целом являются особые экономические зоны (ОЭЗ). Сейчас в мире более 1200 территорий с особым режимом для ведения бизнеса. В Японии, к примеру, функционирует 43 ОЭЗ, в Сингапуре — 12, в России — 25. Основным конкурентным преимуществом этих зон является возможность снижения до 30% начальных издержек на реализацию инвестиционных проектов за счет наличия новой готовой современной инфраструктуры и, конечно, налоговых, таможенных и иных преференций.

В настоящее время на территории Москвы работает более 650 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 44 промкомплекса. Без учета нефтепродуктов и металлургии около 19% промышленного производства сегодня приходится на пищевую отрасль, 14% — на производство транспортных средств и оборудования, в том числе автомобилей, около 10% — на выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. Достаточно широко представлено производство лекарственных средств, медизделий, химической продукции, электрооборудования, строительных материалов. Работает почти 320 производственных и научно-исследовательских оборонных предприятий в области авиастроения, космоса, радиоэлектроники, атомной энергетики и других направлений.

— В Москве расположилось значительное количество крупных, средних и малых высокотехнологичных производств. Мы делаем всё возможное, чтобы с каждым годом их становилось всё больше. Для этого в городе созданы все условия — производственные площадки с готовой инфраструктурой, особая экономическая зона Москвы, финансовые институты, — говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Фактор сплочения

ОЭЗ «Технополис «Москва» (бывшая ОЭЗ ТВТ «Зеленоград») входит в тройку самых инвестиционно привлекательных ОЭЗ России. Благоприятной тенденцией развития «Технополиса» является возможность расширения границ территории, увеличение доли привлеченных резидентов с иностранным капиталом. В число резидентов с иностранным капиталом входят такие компании, как ABB, NeoPhotonics, GOODWIN и др.

«Технополис «Москва» постоянно вводит в эксплуатацию крупные инфраструктурные объекты с большой производственной площадью, пригодной для аренды. Запланировано строительство трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов общей площадью 28,5 тыс. кв. м, в которых будущие резиденты смогут разместить свои исследовательские и производственные мощности на условиях долгосрочной аренды.

Режим цивилизованного бизнеса

Развивать свой бизнес в Москве, став резидентом ОЭЗ, становится всё более выгодно. Порядок получения статуса следующий. Сначала нужно зарегистрироваться, отправить заявку, защитить бизнес-план. Далее заключается трехстороннее соглашение с УК ОЭЗ и органом исполнительной власти об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ.

— Для нас главной целью было сделать цивилизованный бизнес, — комментирует генеральный директор компании — резидента «Технополиса «Москва» «Ортомода» Галина Волкова. — Поэтому мы решили построить свою фабрику на такой современной площадке. Уже в то время, а это был 2014–2015 год, «Технополис» предлагал самые хорошие условия. Если честно, то еще привлекала команда сотрудников, которая готова откликнуться на любую поставленную задачу, любой вызов и помочь их решить. А это редкий случай. И нам удалось выстроить уникальный проект социального бизнеса. Хотя для социальной сферы и реабилитационной индустрии проекты сложнореализуемые. Его можно было делать только в особом месте, таком как ОЭЗ.

Перечислить весь спектр возможных мер поддержки резидентов, в том числе являющихся субъектами МСП, довольно сложно, он достаточно большой. Программы поддержки постоянно развиваются. Сотрудники ОЭЗ живо откликаются на актуальные потребности своих резидентов, добиваются решения возникающих проблем.

Так, с 15 до 25% увеличен размер компенсации средств, затраченных на лизинг иностранного оборудования. А при приобретении отечественного оборудования — до 35%.

В качестве компенсации процентной ставки по кредитам, взятым для приобретения отечественного оборудования, резиденты могут получить возмещение в пределах ключевой ставки плюс 5%. Кроме того, с 15 до 25% увеличен и процент компенсации расходов при покупке оборудования за счет собственных средств.

Максимальная сумма возмещения составляет 10 млн рублей на одного резидента по каждой субсидии.

Для предпринимателей создаются максимально выгодные условия, благоприятствующие производственно-коммерческой деятельности. Деятельности, в конечном итоге способствующей реализации амбициозных задач по модернизации российской экономики, позволяющей перевести ее на высокотехнологичную, инновационную промышленную модель.