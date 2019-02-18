Москва промышленная: как работают крупнейшие предприятия столицы

Сегодня в Москве работает 44 промышленных комплекса в различных отраслях экономики — авиастроении, фармпроизводстве, атомной, космической, радиоэлектронной, легкой и пищевой промышленности. Создание высокотехнологичных производств, внедрение инновационных технологий и организация высокопроизводительных рабочих мест — одно из приоритетных направлений инвестиционной политики города Москвы.

Новая индустриализация

Чтобы мотивировать московских промышленников на инновационные разработки и внедрение их в производство, в 2016 году правительство столицы запустило программу поддержки реального сектора экономики. Фактически был дан толчок новому этапу индустриализации города, создана комплексная система поддержки предприятий и инвесторов.

На данный момент действующие высокоэффективные компании, получающие статусы технопарка, промкомплекса или индустриального парка, могут рассчитывать на ряд преференций: региональные льготы по налогу на имущество, землю, прибыль, а также снижение ставок арендной платы за землю. Это позволяет предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17–25%. Однако особый статус и налоговые льготы предоставляются не всем: предприятия должны соответствовать ряду критериев, которые включают в себя размеры выручки, фонда оплаты труда, средней заработной платы и объем инвестиций.

— Преференции от властей позволяют компаниям вкладывать больше средств в собственное развитие, проводить технологическое перевооружение, наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта продукции, — поясняет руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Пример — Московский тормозной завод (ныне ОАО «МТЗ Трансмаш»), который является одним из старейших машиностроительных предприятий в России и вот уже более 95 лет поддерживает высокие стандарты производства. А в 1990-е годы завод едва не оказался на грани закрытия: из 2,5 тыс. сотрудников в штате остались 800 человек, вместо трех смен в сутки заводчане работали три дня в неделю.

Новый импульс развития предприятие получило летом 2016 года, когда ОАО «МТЗ Трансмаш» присвоили статус промышленного комплекса.

— Особый статус — это в первую очередь налоговые льготы. За два с половиной года мы сэкономили более 88,5 млн рублей. Это позволило организовать логистический центр, закупить новые производственные станки и реализовать масштабную программу по разработке уникальной системы тормозного оборудования для скоростных электропоездов «Ласточка». О масштабах производства можно судить по годовому обороту предприятия: если в 1998 году мы выпустили продукции на 71 млн 639 тыс. рублей, то спустя 20 лет, в 2018 году, этот показатель уже составил 5 млрд 870 млн. В штате предприятия сейчас 1120 сотрудников, средняя заработная плата — 63 тыс. рублей, — рассказывает генеральный директор ОАО «МТЗ Трансмаш» Николай Егоренков.

Статус промкомплекса позволил компании подать заявку на привлечение займа из бюджета города: 23 августа 2018 года между АО «МТЗ Трансмаш» и Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства был подписан договор целевого займа на сумму 100 млн рублей сроком на пять лет всего под 2% годовых. Эти средства позволят компании ускорить производство и объемы самой современной, высококонкурентной и инновационной продукции, а значит, повысить показатели бюджетной эффективности для города Москвы за счет увеличения налоговых отчислений.

Сегодня «Трансмаш» разрабатывает и производит тормозное оборудование для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижного состава, скоростных и высокоскоростных поездов и подвижного состава метрополитена.

Еще одно предприятие Москвы, которому присвоен статус промышленного комплекса, — ООО «Дымовское колбасное производство». Компания, основанная в 2001 году, входит в число лидеров отечественного рынка мясопереработки.

— Мы получили статус промышленного комплекса в числе первых среди мясоперерабатывающих предприятий. Статус дает возможность получать субсидии из бюджета города, льготы по налогу прибыль, на имущество. Кроме этого, в приоритетном порядке рассматривать выделение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов. Мы хотели воспользоваться этими возможностями, поэтому после закона об утверждении промышленной политики города Москвы подали заявку на присвоение нашим объектам такого статуса. Реализация инвестиционной программы компании за последние два года позволила нам создать дополнительные рабочие места, инвестировать в собственное развитие и приобрести новые производственные линии для изготовления продукции, — делится опытом Вадим Дымов, основатель ООО «Дымовское колбасное производство».

Помимо промышленных комплексов, льготы сегодня получают 34 технопарка и семь якорных резидентов. Всего в компаниях со статусами работает порядка 103,5 тыс. человек, а общий объем инвестиций за последние пять лет — 87,9 млрд рублей.

Дальше — больше

Рассчитывать на преференции от города могут не только работающие предприятия, но и новые инвестиционные проекты, — для них действует аналогичный механизм господдержки, поясняют в правительстве Москвы. Льготы по налогам инвесторы могут получить еще на стадии реализации своего проекта.

— Так, в декабре 2018 года был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) компании «ЭлитГрупп Инвест», которая планирует построить производство продуктов питания из мяса, — приводит пример директор городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома. — Статус позволит инвестору снизить на 26% налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнулить ставку налога на имущество, уменьшить арендную плату до 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка. На сегодняшний день статус ИПП имеют пять компаний.

Столичные власти стараются расширять перечень статусов, которые дают предприятиям право на преференции. В прошлом году правительством Москвы был законодательно закреплен статус производителя автотранспортных средств — впервые он был присвоен в декабре 2018-го ЗАО «Рено Россия». Льготы, которые получила компания вместе со статусом, дадут ей возможность поддерживать высокий уровень инвестиций в собственное развитие, наращивать выручку и экспорт, увеличивать количество занятых.

Таким образом, всего сегодня 91 компания имеет право на получение различных льгот в рамках программы поддержки реального сектора экономики.

Помимо всего перечисленного, Москва также оказывает различную финансовую поддержку: субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам, предоставление льготных займов (срок до пяти лет, от 10 до 100 млн рублей, 2–5% годовых), субсидирование части затрат по подключению к инженерным коммуникациям (50%, до 100 млн рублей), затрат, связанных с экспортной и конгрессно-выставочной деятельностью, и др.

Кроме того, чтобы значительно облегчить инвесторам процессы согласований документов, снизить издержки, сэкономить время, власти стараются максимально перевести взаимодействие с инвесторами в онлайн-режим. Для этого функционирует Инвестиционный портал Москвы.

На инвестпортале доступно 17 онлайн-сервисов. Ежедневно на сайт заходит порядка 7 тыс. уникальных пользователей, 25% посетителей –иностранцы.

Предприниматели сегодня избавлены от долгих поисков на просторах интернета информации о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, действующих в столице, — всё это легко найти на ресурсе. Более того, можно за считаные минуты направить заявление на присвоение статуса промкомплекса, технопарка или якорного резидента и получать информацию о процессе рассмотрения заявки. Для этого нужно лишь заполнить в электронной форме сведения о заявителе и имуществе и прикрепить все необходимые документы.

Преобразование промышленных зон, увеличение инструментов поддержки, перевод в оперативные онлайн-сервисы многих функций — всё это фактически создает новую высокотехнологичную инфраструктуру эффективных предприятий. При этом власти учитывают индустриальную историю Москвы и перенимают мировой опыт.