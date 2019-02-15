На инвестфоруме в Сочи рассказали об участии бизнеса в нацпроекте «Экология»

В ходе инвестиционного форума в Сочи состоялась дискуссия «Экология как индикатор качества жизни». Мероприятие, участниками которого стали представители органов власти, бизнеса и эксперты, занимающиеся реализацией национального проекта «Экология», стало одним из самых обсуждаемых в деловой программе.

Во время своего выступления министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отметил, что именно промышленные компании играют важную роль в реализации нацпроекта, поскольку они затрачивают большие средства на модернизацию производств и внедрение новых технологий, способных защитить окружающую среду. Проект, по его словам, предусматривает финансирование на 4 трлн рублей, из которых 3,5 трлн будут получены из внебюджетных источников, в том числе промышленных холдингов.

Вице-президент Русской медной компании (РМК) по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар со своей стороны рассказала аудитории об успехах, которые компании удалось достичь благодаря техническому перевооружению производств. По ее словам, при модернизации уже имеющихся предприятий и проектировании новых доступные технологии внедряются с опережением. Это делается для того, чтобы превзойти имеющиеся экологические стандарты и не потерять актуальности в обозримом будущем.

«Благодаря этому мы можем перенести фокус внимания с экологической безопасности собственных предприятий на решение накопившихся проблем — внести свою лепту в экологическую реабилитацию территорий присутствия РМК и обеспечить устойчивое развитие и благоприятную окружающую среду для будущих поколений», — подчеркнула она.

Так, в этом году предприятие завершает масштабную модернизацию завода «Карабашмедь» в Челябинской области, по итогам которой там появятся три новых конвертера Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками, новая механизированная линия розлива черновой меди и обновленная система газоочистки. На обновление завода ушло 20 млрд рублей, а вредные выбросы сократились в 20 раз по сравнению с 2000 годом.

После этого руководство РМК приступит к ликвидации экологического ущерба за пределами промплощадки завода, накопленного в прошлом веке. В частности, летом будет завершена рекультивация бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего медеплавильного комбината, формировавшегося в 1933–1989-х годах. Эту площадь уже изолировали от окружающей среды инертным материалом и слоем плодородной почвы. Теперь же предстоит перейти на биологический этап: засеять территорию многолетними травами, чтобы в дальнейшем организовать там сквер.

По словам Гончар, данный опыт может применяться для ликвидации накопленного экологического ущерба на территории всего Карабашского городского округа; соответствующее соглашение о сотрудничестве в ноябре 2018 года РМК подписала с Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Общая площадь экологической реабилитации составит порядка 320 га.

Еще один проект по ликвидации накопленного экологического ущерба РМК реализует в Коркинском районе Челябинской области. В 2019 году в рамках проекта ликвидации Коркинского угольного разреза начнется строительство пульпопроводов для подачи закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Пока же созданная для ликвидации разреза компания «Промрекультивация» успешно осуществляет локализацию эндогенных пожаров в Коркинском разрезе.

Мероприятия по устранению накопленного экологического ущерба пройдут и в Свердловской области: в конце 2018 года АО «Уралгидромедь» (входит в РМК) подписало с региональным министерством природных ресурсов и экологии и администрацией Полевского городского округа соглашение о реализации проекта по нейтрализации шахтных вод легендарного Гумешевского месторождения (общественности оно известно по циклу сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка»).

Накануне 14 февраля власти Хабаровского края и Русская медная компания договорились совместно развивать в регионе горнодобывающую промышленность. Соответствующее соглашение на полях инвестиционного форума подписали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и глава РМК Всеволод Левин. Для добычи металла РМК намерена построить горно-обогатительный комбинат на 1,4 тыс. рабочих мест.