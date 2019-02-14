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На Дальний Восток приходит новый стратегический инвестор

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Фото: пресс-служба РМК
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Власти Хабаровского края и Русская медная компания договорились совместно развивать в регионе горнодобывающую промышленность.

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Соглашение об этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и глава РМК Всеволод Левин подписали на полях инвестиционного форума в Сочи 14 февраля.

Речь о разработке Малмыжского месторождения меди — одного из крупнейших в России. Его запасы оцениваются в 5,156 млн т меди и 278 т золота.

Для добычи металла РМК намерена построить горно-обогатительный комбинат на 1,4 тыс. рабочих мест. Общий объем налоговых отчислений в бюджеты разного уровня и фонды за время работы предприятия, как ожидается, превысит 100 млрд рублей.

РМК планирует вложить в новое производство порядка 115 млрд рублей. К реализации масштабного проекта привлечен региональный институт развития — Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Организация окажет всестороннее содействие в получении мер господдержки и в решении других организационных задач. Соглашение об этом РМК и АПИ также подписали на форуме в Сочи.

«В 2018 году Агентство по привлечению инвестиций и РМК уже провели большую совместную работу по структурированию сделки, что позволит реализовать этот проект в намеченные сроки и в рамках запланированных параметров», - прокомментировал заместитель генерального директора АПИ по привлечению инвестиций Георгий Колпачев.

Еще одним шагом в направлении реализации проекта стало соглашение РМК с Федеральной сетевой компанией об организации энергоснабжения будущего ГОКа.

«Малмыжское месторождение относится к разряду мировых. Проект такого масштаба требует серьезных инвестиций в инфраструктуру и предъявляет повышенные требования к надежности поставщиков и предлагаемых ими решений», — отметил Всеволод Левин.

Как рассказал председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, данное сотрудничество предполагает снабжение не только существующих объектов Русской медной компании, но и электросетевых комплексов регионов присутствия ее предприятий.

«Присоединение и электроснабжение крупных горнодобывающих предприятий – большое направление работы ФСК. Особенно применительно к Дальнему Востоку. Оно дает комплексный эффект – как для якорных потребителей, так и для прилежащих территорий», — отметил он.

По предварительным данным Минприроды, за прошлый год частные компании инвестировали в геологоразведку на территории России от 350 до 370 млрд рублей. Объем бюджетного финансирования в этой сфере составил порядка 30 млрд рублей.

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