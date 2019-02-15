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На инвестфоруме в Сочи обсудили образование в России

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Эксперты обсудили актуальные вопросы, касающиеся системы образования в России, в ходе инвестиционного форума, проходящего в Сочи 14 и 15 февраля. Во время дискуссии речь, в частности, шла о том, как развивать отечественные школы.

В ходе обсуждения президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун выразил уверенность в том, что основным фактором успеха инвестиций в область образования является вклад в педагогов.

«Это самый большой и главный вопрос. Если мы сумеем сделать учителей своими партнерами, обучим, дадим технологии, тогда у нас есть шансы на победу. Если нет, это будет неэффективное использование средств», — заявил Узун.

Эту точку зрения поддержала и министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, образование — это симбиоз базы, людей и содержания.

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