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В Минфине пообещали направить доход от повышения НДС на соцнужды

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Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что доходы от повышения НДС планируется потратить на социальные нужды. В первую очередь рассматриваются образование и медицина.

Также министр отметил, что по ключевым товарным группам, таким как авиа- и железнодорожные перевозки, пониженная ставка останется. 

16 июня глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% вносится в Государственную думу.

Повышение НДС до 20% планируется в 2019 году. Предположительно, оно принесет бюджету дополнительные доходы в размере 620 млрд рублей.

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