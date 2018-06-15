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Кудрин назвал неизбежным повышение ставки НДС до 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России до 20% было неизбежным в текущих условиях.

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По его словам, одной из причин повышения налога стало снижение доходов государств. Это произошло из-за падения цен на нефть.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть были $110–100 [за баррель], сегодня они $76, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», — сказал чиновник в интервью «Россия 24».

Кудрин добавил, что «доля нефтяной экономики в нашей экономике уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше».

Для того чтобы сохранить расходы на инфраструктуру, образование, здравоохранение на прежнем уровне, необходимы дополнительные доходы, отметил глава Счетной палаты.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предложило повысить ставку НДС с 18% до 20%. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что эта мера приведет к дополнительному поступлению в бюджет более 600 млрд рублей ежегодно.

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