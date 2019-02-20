Путин призвал выйти на высокие темпы экономического роста

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию призвал обеспечить высокие темпы роста российской экономики.

«Чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства <...> в конечном итоге нужны высокие темпы экономического роста», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан.

«Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает», — подчеркнул Путин.

Как прояснил президент, ЦБ и правительство должно «войти в целевые показатели инфляции» и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста.

Кроме того, глава государства призвал госкомпании при закупках отдавать приоритет российским производителям.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).