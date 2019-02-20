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Путин призвал выйти на высокие темпы экономического роста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию призвал обеспечить высокие темпы роста российской экономики. 

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«Чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства <...> в конечном итоге нужны высокие темпы экономического роста», — сказал российский лидер. 

Он пояснил, что только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан. 

«Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает», — подчеркнул Путин. 

Как прояснил президент, ЦБ и правительство должно «войти в целевые показатели инфляции» и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. 

Кроме того, глава государства призвал госкомпании при закупках отдавать приоритет российским производителям. 

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

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