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Кудрин назвал новые санкции США шоком для экономики

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничительные меры могут стать шоком для экономики. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

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«К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас», — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости»

Как пояснил глава Счетной палаты, действующие санкции уже «поглощены» экономикой, и к ним приспособились российские предприятия. 

Однако он обратил внимание, что введенные ограничительные меры ведут к тому, что экономика России недополучает темпы роста. Кудрин объяснил это большим объемом импорта технологий в производственных отраслях. 

13 февраля сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА).

Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского гocдoлгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.

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