Кудрин назвал новые санкции США шоком для экономики

Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничительные меры могут стать шоком для экономики. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас», — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости».

Как пояснил глава Счетной палаты, действующие санкции уже «поглощены» экономикой, и к ним приспособились российские предприятия.

Однако он обратил внимание, что введенные ограничительные меры ведут к тому, что экономика России недополучает темпы роста. Кудрин объяснил это большим объемом импорта технологий в производственных отраслях.

13 февраля сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА).

Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского гocдoлгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.