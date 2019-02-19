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Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Минэкономразвития оценили предполагаемый ущерб, который Россия понесла от введения ограничительных мер со стороны других стран. Отчет можно скачать на сайте министерства.

Ведомство пришло к выводу, что к концу прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб которых составил $6,3 млрд.

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Больше всего ограничений ввел Евросоюз (ЕС), чьи ограничения нанесли наибольший ущерб — около $2,4 млрд. На втором месте оказались США, чьи санкции нанесли урон в $1,1 млрд. Третьей стала Украина — $775 млн. В список также вошли Индия, Белоруссия, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Больше всего от ограничений пострадали такие отрасли, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.

Ранее, 18 февраля, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые меры против России могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели.

О планах ЕС ввести санкции в отношении некоторых российских граждан после инцидента в Черном море стало известно 15 февраля. Изначально сообщалось, что они затронут «шесть-семь лиц среднего звена».

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в историческиетерриториальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и отметил, что среди членов экипажа были двое сотрудников СБУ.

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