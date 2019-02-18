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Совет ЕС согласовал новый пакет санкций против России

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Фото: Global Look Press/Gong Bing
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Главы МИД стран — членов Евросоюза согласовали дополнительные санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил первый заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. 

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«Принципиально важно, что ЕС наконец после некоторой паузы принял важное решение о новом, азовском пакете санкций», — сообщил политик в ходе брифинга в Киеве, передает «112 Украина». 

Елисеев отметил, что в дальнейшем украинская сторона будет работать над тем, чтобы документ «наполнялся содержанием» и усиливался. Также он напомнил о санкциях, которые ранее вводили против России.

«Конечно, это только начало, мы на этом не будем останавливаться», — заключил он.

Ранее в этот же день глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые меры против РФ могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели.

О планах ЕС ввести санкции в отношении некоторых российских граждан после инцидента в Черном море стало известно 15 февраля. Изначально сообщалось, что они затронут «6–7 лиц среднего звена».

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и отметил, что среди членов экипажа были двое сотрудников СБУ.

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